Enna, l’Ordine degli Architetti incontra i candidati sindaco su urbanistica e sviluppo della città

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Si è svolto ieri, presso la sede dell’Ordine degli Architetti della provincia di Enna, un incontro con i candidati sindaco del capoluogo alle prossime elezioni amministrative. Presenti, in momenti diversi del pomeriggio, i candidati Ezio De Rose e Filippo Fiammetta.

Il presidente dell’Ordine, l’architetto Leonardo Russo, nella sua premessa, ha invitato i candidati a illustrare i programmi che intendono mettere in atto per lo sviluppo della città e del territorio. Al centro del confronto la situazione urbanistica di Enna, caratterizzata da un tessuto urbano ritenuto ormai frammentato, con tre entità ben distinte: Enna alta, Enna bassa e Pergusa. Una disgregazione che, secondo l’Ordine, si riflette anche sul tessuto socioeconomico, con l’impoverimento della parte alta, l’apertura di nuove attività nella parte bassa e una fase di stasi per la frazione di Pergusa.

Secondo l’Ordine degli Architetti di Enna, l’occasione per riprogrammare e riprogettare la città potrà arrivare con la redazione del nuovo PUG, vista l’imminente scadenza dell’attuale PRG, strumento di pianificazione considerato ormai superato. Il presidente ha auspicato il coinvolgimento dell’Ordine nella fase di programmazione del PUG, nel rispetto dei principi della L.R. 19/20, che richiamano alla partecipazione delle parti sociali e al concetto di democrazia urbana.

Russo ha ricordato ai candidati che la nuova programmazione dovrà essere incentrata sul principio del RIUSO, acronimo di “rigenerazione urbana sostenibile”. Ha inoltre proposto il concorso come strumento per la progettazione di interventi di particolare rilievo, senza che l’amministrazione trascuri le altre procedure previste dalla normativa per l’assegnazione degli incarichi professionali. Infine, ha richiamato la norma che prevede solo per determinate funzioni il ricorso alle attività promosse dalle università in tema di progettazione.

Il candidato sindaco Ezio De Rose, esprimendosi a favore del contributo dell’Ordine e confermando la frammentazione del tessuto urbano, ha incentrato il suo intervento sulla necessità di una collaborazione con l’Università, considerata un volano economico per la città. Secondo De Rose, alcuni poli universitari potrebbero essere decentrati e trasferiti a Enna alta, in contenitori già esistenti, con l’obiettivo di riattivare l’economia della parte storica della città.

Nel suo intervento ha inoltre richiamato la necessità di programmare un nuovo collegamento tra la città alta e quella bassa, un piano del traffico con aree di scambio, la riqualificazione di aree e immobili dismessi e incentivi per l’apertura di nuove attività commerciali. Su proposta dell’Ordine, ha ritenuto importante rivedere le norme di attuazione del nuovo PUG, per consentire interventi sulle unità immobiliari esistenti finalizzati ad adeguare e migliorare gli attuali standard abitativi.

Il candidato sindaco Filippo Fiammetta, in merito al principio della sussidiarietà, ha illustrato il piano programmatico degli interventi ritenuti necessari per restituire alla città una prospettiva di sviluppo. Tra le proposte, la realizzazione di un assetto amministrativo che preveda il coinvolgimento degli Ordini professionali all’interno di consulte di settore a supporto degli organi di governo.

Il programma elettorale di Fiammetta prevede interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbanistica, puntando sulla valorizzazione delle vocazioni del territorio. Per Enna alta, la proposta riguarda il recupero dell’identità storica attraverso il restauro e la rifunzionalizzazione dei siti monumentali, la loro riapertura, la creazione di itinerari storico-culturali, la ridefinizione della percorribilità urbana, l’incentivazione dell’insediamento di botteghe artigiane e l’integrazione della realtà universitaria con il tessuto urbano.

Per Enna bassa, Fiammetta propone di intervenire sulla frammentazione dell’assetto urbanistico, ridisegnando la viabilità e i collegamenti tra i quartieri e progettando una tangenziale finalizzata allo snellimento del traffico. La parte bassa della città, secondo la proposta, dovrebbe consolidare la propria funzione di centro direzionale. Per l’area di Pergusa, infine, sono stati indicati interventi di riequilibrio del rapporto tra le caratteristiche naturali e l’Autodromo.

A conclusione dell’incontro, il presidente dell’Ordine degli Architetti, Leonardo Russo, ha ribadito ai candidati la disponibilità dell’Ordine e dei suoi iscritti a mettere a disposizione competenze e professionalità nella programmazione e progettazione di una città migliore.