Enna: l’Ordine degli Architetti inaugura la mostra su Pasquale Culotta

Grande partecipazione venerdì scorso all’Urban Center di Enna per la celebrazione del centenario dalla fondazione dell’Ordine degli Architetti. La ricorrenza è stata celebrata su tutto il territorio nazionale attraverso una serie di eventi organizzati dagli Ordini provinciali.

L’Ordine degli Architetti di Enna per l’occasione ha messo in campo due manifestazioni: ha organizzato e allestito presso i locali dell’Urban Center la mostra “Pasquale Culotta – Costruire l’avanguardia”, mostra a cura di Giuseppe Guerrera, Vincenzo Melluso e Andrea Sciascia che sarà visitabile fino al 7 luglio; ha aderito, inoltre, alla manifestazione nazionale “OPEN! Studi aperti in tutta Italia”, promossa dal CNAPPC tenuta nei giorni 23 e 24 Giugno.

Gli interventi dell’amministrazione, del preside della Facoltà di Architettura e Ingegneria dell’Università Kore di Enna e del presidente del Consiglio Comunale, hanno espresso apprezzamento per le iniziative di qualità messe in campo dall’Ordine di Enna e rinnovato la disponibilità nei rapporti di fattiva collaborazione instaurati. A seguire gli interventi dei relatori, Tania Culotta e Giuseppe Guerrera che, oltre a tracciare l’immagine del “Maestro”, hanno stimolato nei presenti interesse e curiosità su quanto ancora da raccogliere sulla sua figura al fine di una chiara restituzione dell’operato di un architetto che è stato punto di riferimento di intere generazioni in Sicilia e che ha saputo relazionarsi a livello internazionale esponendo le ricerche messe in campo sul territorio isolano.

Gli stimoli sono stati tanti e tra i più significativi la possibilità che la mostra possa avere una evoluzione attraverso ulteriori restituzioni espositive e archivistiche, che possano servire a sistematizzare l’operato del Maestro.

Al termine della manifestazione, il presidente Sebastiano Fazzi ha consegnato, a nome del Consiglio dell’Ordine, delle targhe di riconoscimento per quanto fatto all’architetto Tania Culotta, al Prof. Giuseppe Guerrera e a Rosalinda Culotta moglie del Maestro.

“Ciò che si percepisce e si può chiaramente dedurre dalle due manifestazioni messe in campo per la celebrazione del Centenario – ha dichiarato l’architetto Sebastiano Fazzi – è una figura poliedrica dell’architetto, che si esprime con linguaggi figurativi differenti, con molte specializzazioni e diverse modalità di approccio e redazione dei progetti. Ciò che può definirsi file rouge della manifestazione è una figura, quella dell’architetto, che sta al servizio della società, e si prende cura di progettare e quindi trasformare gli spazi, del vivere domestico così come gli spazi della collettività, guardando e spingendosi sempre, con fare da progettista, avanti nel tempo”.

Le due manifestazioni sono state coordinate per l’Ordine degli architetti di Enna dal referente provinciale cultura ed eventi Nadia Fornieri.