Enna: l’opposizione vuole chiarimenti sugli eventi estivi

I consiglieri del Partito Democratico ennese hanno presentato questa mattina, insieme ai consiglieri dell’opposizione ED e Nuova Cittadinanza, un’interpellanza per fare chiarezza sulla gestione degli eventi estivi nella città di Enna.

“Ci siamo soffermati ad analizzare – scrive il segretario cittadino Francesco Rampello – costi e gestione degli eventi affidati alla Ditta Puntoeacapo riguardanti la rassegna ‘Il teatro più vicino alle stelle’ relativi ai cinque concerti di punta, De Gregori, Venditti, Mannoia e Nannini”.

“Dalla nostra analisi emerge – prosegue Rampello – che il Comune di Enna ha liquidato l’intera somma stanziata (72.500 €). Non sfugge a nessuno, però, che la seconda data di Venditti del 02 Agosto 2021 sia stata annullata per motivi organizzativi (come riportato dal sito della ditta organizzatrice). Pertanto, non palesandosi motivi di cause di forza maggiore, l’importo relativo alla data annullata, a nostro parere, non andava liquidata (14.500 €), anzi probabilmente andavano applicate delle penali”.

“Abbiamo chiesto – conclude Rampello – di discutere il punto durante il primo consiglio comunale utile. Serve fare chiarezza. Sicuramente il Sindaco saprà dare una spiegazione ai cittadini e alle forze di minoranza del perché l’ente e, quindi, tutta la cittadinanza ha pagato quattro concerti al prezzo di cinque”.