Enna, l’opposizione sulla proposta di bilancio dell’amministrazione: “Panem et circenses”

Si pubblica, qui di seguito, nota stampa dei consiglieri del Partito Democratico e di Nuova Cittadinanza al Consiglio Comunale di Enna.

“Ieri l’Amministrazione ha presentato in Consiglio Comunale la propria proposta di bilancio per il 2022.

Un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista alle prossime generazioni.

Sotto questa stella, noi Consiglieri del Partito Democratico e di Nuova Cittadinanza abbiamo presentato una proposta alternativa, pensata guardando al futuro della nostra città, nella speranza poi tradita che la maggioranza consiliare, condividendo il nostro spirito, mettesse da parte gli interessi personali, la spartizione di somme tra fazioni, lo spacchettamento sistematico delle risorse pur di far contenti tutti.

Ad esempio avevamo pensato fosse utile investire 100.000 euro per rendere energeticamente autosufficiente un edificio comunale, per una città più verde ed economicamente indipendente, soprattutto in questo periodo segnato dalla crisi ambientale e dal caro energia. Per farlo sarebbe bastato rimandare di appena qualche mese degli interventi sicuramente non prioritari e rinunciare a qualche panchina o cestino nuovo.

Avevamo pensato fosse utile creare un fondo di partenariato tra il Comune e l’Università Kore per cercare di ricomporre una frattura tra l’ente e l’ateneo che tanto male ha fatto alla nostra comunità (lo studentato lo abbiamo già perso, perderemo forse anche la stazione ad Enna bassa?).

Pensavamo fosse importante garantire per l’anno 2022 il pagamento di una parte degli studi a 20 giovani concittadini in difficoltà economica: per farlo sarebbe bastato rinunciare ad uno dei tanti eventi ludici che l’Amministrazione sicuramente metterà in campo nei prossimi mesi.

Purtroppo, cari concittadini, evidentemente pensavamo male. Al posto dell’impianto di pannelli solari avremo, tra gli altri, ben 60.000 in ‘arredo urbano’ e ‘arredo museale’.

Al posto delle borse di studio avremo una qualche non meglio identificata ‘manifestazione culturale’.

‘Panem et circenses’ dicevano gli antichi e dicevano bene.

È evidente, cari concittadini, che in vista delle Regionali tutti già pensano alle prossime elezioni. Le prossime generazioni, invece, possono aspettare”.