Enna, Longi: “Riapertura del viadotto Euno entro la prima decade di agosto”

Si pubblica di seguito dichiarazione della deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

Ancora una volta è necessario fare chiarezza rispetto alle fake news che vengono messe in circolazione dalle opposizioni che, prive di ogni altro contenuto, investono il proprio tempo nell’organizzazione del funerale del Lago di Pergusa mentre nello stesso tempo si trasformano in miopi carnefici dell’Autodromo di Pergusa; una scelta scellerata, irresponsabile, autolesionista che ha poco di politico e ancora meno di ponderato.

Come da programma presentato in occasione dell’ultimo incontro presso la Prefettura, e a seguito della mia ultima interlocuzione odierna, ANAS mi conferma che la riapertura del viadotto Euno avverrà entro la prima decade di Agosto e quella dello svincolo entro la metà di Ottobre. Per anticipare le scontate polemiche dell’opposizione, avviso che la settimana di ritardo rispetto alla data precedente comunicata del 2 Agosto, è stata causata dall’impossibilità di lavorare nelle ore più calde della giornata in base alle disposizioni del Commissario Schifani. Ritengo che tale giustificazione possa essere non solo sufficiente ma anche apprezzata da quella parte politica che da sempre si erge in difesa, solo teorica, dei diritti dei lavoratori.

Colgo l’occasione per ringraziare ANAS nella persone dell’Ing. Celia, sempre disponibile a rispondere alle esigenze del territorio.

Con la nomina del Presidente Schifani a commissario, fortemente voluta dalla coalizione di centrodestra di governo e inserita in un emendamento al decreto ponte, si è assistito alla risoluzione di numerosi cantieri che adesso rendono la A19 più scorrevole.

Continuerò a monitorare lo stato di avanzamento dei lavori come ho fatto sempre ma evitando inutili e continui comunicati stampa fine a se stessi.