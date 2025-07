Enna, Longi (FdI): “Riqualificazione di Cozzo Matrice sinergia tra istituzioni e territorio”

PUBBLICITÀ

La deputata ennese Eliana Longi esprime apprezzamento all’avvocato Gaetano Cantaro e a tutto il Circolo di Fratelli d’Italia di Enna per il lavoro che stanno portando avanti nell’ambito della riqualificazione dell’area archeologica di Cozzo Matrice.

“Si tratta di un sito di eccezionale valore storico e identitario – spiega la parlamentare – autentico snodo della millenaria storia del nostro territorio, le cui radici affondano in epoche remotissime. La valorizzazione di un luogo così carico di memoria rappresenta non solo un dovere morale verso il passato, ma anche una straordinaria opportunità per costruire il futuro. L’impegno profuso dimostra come la buona politica possa farsi promotrice di iniziative di alto valore, capaci di unire cittadini, istituzioni e realtà associative attorno a obiettivi comuni”.

“Un sentito ringraziamento va anche al Sindaco di Enna e a tutta l’Amministrazione comunale – prosegue Longi – per aver saputo ascoltare, condividere e sostenere con spirito costruttivo questo progetto, assumendosi l’impegno concreto di portarlo avanti in tutte le sedi opportune. Particolare riconoscenza desidero rivolgere all’Assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Francesco Scarpinato, per il sostegno istituzionale che ha messo in campo a favore del progetto, nonché al Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa del Casale, Ing. Carmelo Nicotra, per la preziosa collaborazione e attenzione dedicata all’area di Cozzo Matrice. La sinergia tra forze politiche, amministrative e competenze tecniche testimonia un’azione efficace, coesa e lungimirante: la migliore espressione della buona politica al servizio del territorio e della cultura”.