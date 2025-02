Enna, Longi (FdI): “Recuperati i fondi per ricominciare gli scavi alla Villa Gerace”

PUBBLICITÀ

“Impegno mantenuto! Nel marzo del 2024, a seguito di una segnalazione sulla presenza di una preziosa villa romana sita in Contrada Gerace (Enna), mi sono recata di persona per verificare lo stato dei luoghi”. Lo dichiara la deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

“Durante le campagne di scavo tra il 2012 e il 2019 – prosegue la parlamentare – un preziosissimo mosaico della villa è stata portata alla luce grazie a scavi archeologici ad opera del professore Roger Wilson dell’università di Vancouver. Poi, incredibilmente ricoperta, per mancanza di fondi. Dopo anni di immobilismo, finalmente, sono stati recuperati i fondi destinati all’esproprio dei terreni sui quali sorge, per la messa in sicurezza e per potere ricominciare gli scavi. Un passo fondamentale che potrà svelerà reale entità di questo bene, ancora non esattamente stimata”.

“Voglio ringraziare – conclude – l’Ass. regionale ai beni culturi, On. Francesco Scarpinato, e il sopraintendente, l’Arch. Angelo Di Franco, senza l’intervento dei quali, la ripresa dei lavori non sarebbe stata possibile. Il mio impegno sarà costante nel reperire ulteriori fondi e monitorare gli stati di avanzamento dei lavori, affinché possa restituire alla collettività ennese, la Villa Romana di Gerace, che rappresenterà un volano turistico ed economico per il nostro territorio”.