Enna, Longi (FdI): «Piena solidarietà al soprintendente»

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La deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi esprime «piena solidarietà» al soprintendente ai Beni culturali di Enna, intervenendo sul dibattito delle ultime ore.

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«Esprimo la mia piena solidarietà al Soprintendente – ha dichiarato la parlamentare- destinatario in queste ore di attacchi personali e dichiarazioni che ritengo inaccettabili. Le istituzioni si possono criticare nel merito delle decisioni, ma non si possono delegittimare con parole offensive o richieste di rimozione rivolte a chi svolge il proprio incarico nel rispetto della legge».

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Secondo la parlamentare, «la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico richiede competenza, equilibrio e senso delle istituzioni, qualità che il Soprintendente ha dimostrato nel corso del suo operato, affrontando con serietà questioni spesso complesse».

Longi rivolge quindi «il mio sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto sul territorio ennese e, in particolare, per l’impegno profuso in Contrada Gerace, dove la collaborazione tra istituzioni ha consentito di valorizzare un’area di straordinario interesse storico e archeologico».

La deputata auspica inoltre che «nel prossimo futuro, il dibattito politico possa finalmente concentrarsi su atti concreti e su proposte realmente avanzate da questa Amministrazione, così da consentire un confronto serio e nel merito delle scelte compiute. Ad oggi, infatti, non mi pare siano stati ancora adottati provvedimenti tali da poter essere oggetto di una valutazione tecnica».

Infine, Longi ringrazia il prefetto «per le puntuali precisazioni rese» e auspica «che il confronto istituzionale torni a svolgersi nel rispetto delle regole e delle competenze di ciascuno. Solo così si rende un autentico servizio alla città e agli ennesi».