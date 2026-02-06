Enna, Longi (FdI): “Non rinnegare il passato e costruire una coalizione larga”

PUBBLICITÀ

Interviene nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative ad Enna la deputata alla Camera Eliana Longi, che richiama la necessità di una riflessione condivisa sul percorso amministrativo degli ultimi anni e sul futuro assetto della coalizione.

«Da deputato del territorio e in qualità di esponente che ha partecipato in prima persona al progetto civico che ha governato Enna negli ultimi dieci anni, sento il dovere di ribadire un concetto fondamentale sul quale è giusto riflettere con serietà e responsabilità: non rinneghiamo il passato», afferma Longi. «Quel percorso ha rappresentato un’esperienza importante per la città, fatta di scelte, di assunzione di responsabilità e di un lavoro amministrativo che ha segnato una fase significativa della vita politica di Enna».

La deputata rivolge quindi un appello al primo cittadino: «Per questo motivo chiedo al Sindaco, nella sua funzione di garante degli equilibri della coalizione, di convocare, alla mia presenza, un tavolo politico aperto che coinvolga tutti i civici, gli amministratori e i consiglieri comunali che hanno governato la città in questi anni, con l’obiettivo di condividere insieme, in modo unitario e trasparente, la scelta del miglior candidato sindaco da contrapporre all’unico avversario politico di sempre, il Partito Democratico».

Secondo Longi, «la scelta del candidato sindaco, così come il programma di governo, dovrà essere il frutto di una decisione comune, maturata tutti assieme, forze civiche e partiti, senza contrapposizioni, senza imposizioni e senza veti da parte di nessuno».

Nel suo intervento la parlamentare sottolinea inoltre che «le prossime elezioni amministrative non possono prescindere dal contributo dei partiti, dei bravi amministratori e di quei cittadini che, pur non avendo formalmente aderito a un progetto politico, vogliono oggi essere protagonisti del futuro di Enna».

«Sono convinta – conclude – che solo una coalizione larga, capace di unire partiti e mondo civico, possa garantire l’elezione del sindaco al primo turno, mettendo al centro Enna, la coesione della coalizione e un progetto credibile per il futuro della città».