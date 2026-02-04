Enna, Longi (FdI): “L’unica strada è l’unitarietà del centrodestra”

PUBBLICITÀ

Interviene nel dibattito politico cittadino la deputata alla Camera Eliana Longi, che esprime «piena condivisione rispetto a quanto appena dichiarato dall’assessore Colianni» e coglie l’occasione «per provare, ancora una volta, a fare chiarezza».

«Rinnovo la mia esortazione a seguire l’unica strada realmente percorribile: quella dell’unitarietà del centrodestra, naturalmente aperta a tutte le componenti civiche che ne condividano i valori, i programmi e, soprattutto, la lealtà politica, necessariamente accompagnata dalla coerenza», afferma Longi.

Secondo la deputata, «appare infatti difficile immaginare che, in un capoluogo di provincia, non si possa replicare in occasione delle elezioni amministrative lo stesso schema di coalizione che oggi governa sia a livello nazionale sia regionale». Longi si dice inoltre fiduciosa che «anche quella importante parte di Forza Italia che non si è ancora espressa in maniera chiara possa, a stretto giro, chiarire la propria posizione, partecipando con il prestigioso simbolo accanto a quelli, altrettanto rilevanti, di Fratelli d’Italia, MPA e Noi Moderati, rafforzando ulteriormente una coalizione già solida».

Nel suo intervento chiarisce anche la posizione di Fratelli d’Italia sul tema delle candidature: «Fratelli d’Italia, in un’ottica di leale collaborazione, non intende imporre alcun candidato sindaco né porre veti, pur essendone legittimato, ma invita tutti a una condivisione responsabile che possa condurre a una netta vittoria».

«Appartenere a un partito presuppone il rispetto delle regole, sia interne sia nei confronti della coalizione», prosegue Longi, sottolineando come «sia ormai tramontata l’era del civismo e della fluidità politica che, pur avendo ben governato questa città per dieci anni, non è più replicabile; così come è definitivamente superata l’epoca del doppio giochismo».

La deputata richiama anche le recenti esperienze politiche: «Non è più pensabile ricorrere a stratagemmi che hanno caratterizzato le ultime elezioni provinciali e che hanno finito per consegnare al Partito Democratico il governo dell’ente». E aggiunge: «Oggi, soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali nazionali e regionali, è chiamato ad assumersi la responsabilità di rappresentare un partito e, soprattutto, ogni cittadino che ha conferito questo prestigioso mandato, con onestà intellettuale e politica».

Infine, Longi annuncia un prossimo passaggio politico: «Si coglie infine l’occasione per preannunciare che il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, convocherà a strettissimo giro il tavolo provinciale che, nel rispetto di tutti gli ennesi, dovrà presentarsi al più presto alla città».