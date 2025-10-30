Enna, Longi (FdI): “Grave la bocciatura degli emendamenti, occasione persa per il territorio”

PUBBLICITÀ

“Dispiace vedere bocciati gli emendamenti presentati nel Consiglio Provinciale di Enna, che rappresentavano un’occasione concreta di sviluppo e crescita per il nostro territorio. La maggioranza formata da Lega, Forza Italia, Nuova Democrazia Cristiana e Partito Democratico ha infatti scelto di respingere le proposte avanzate dal Consigliere Provinciale, nonché Presidente di Fratelli d’Italia in Provincia di Enna, Avv. Nino Cammarata”. A dichiararlo la deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

“Si trattava – spiega l’On. Longi – di interventi seri, responsabili e strategici, pensati per migliorare la viabilità interna, riqualificare gli edifici scolastici e potenziare i servizi sociali. Invece, su proposta del Presidente Capizzi, la maggioranza ha deciso di destinare l’intera somma al completamento della strada Panoramica, un’opera per la quale i fondi sono già stati stanziati dal Governo regionale di centrodestra, per i quali mi sono personalmente impegnata quando al Libero Consorzio vi era il Commissario Di Fazio. È dunque incomprensibile e grave che oggi si scelga di dirottare risorse preziose già disponibili per inseguire logiche di potere e convenienze politiche, invece di investire in nuove opere utili alla collettività. Desidero ringraziare l’Avv. Nino Cammarata, che con competenza e coerenza ha condotto una battaglia di buon senso e responsabilità nell’interesse esclusivo dei cittadini ennesi. Continuerò, insieme a lui e a tutto il gruppo di Fratelli d’Italia, a battermi per una gestione trasparente, efficiente e lungimirante delle risorse pubbliche, contro ogni forma di spreco e improvvisazione politica. I cittadini di Enna meritano rispetto, chiarezza e amministratori che agiscano per il bene del territorio, non per convenienze di maggioranza”.

