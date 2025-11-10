Enna, Longi (FdI): «Grave aggressione in carcere, rafforzare la sicurezza per il personale penitenziario»

PUBBLICITÀ

«Il grave episodio avvenuto presso il carcere di Enna, dove un agente della Polizia Penitenziaria è stato brutalmente aggredito da un detenuto, rappresenta un fatto inaccettabile che condanno con la massima fermezza». Lo dichiara la deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi, intervenendo dopo l’aggressione verificatasi nei giorni scorsi nella casa circondariale “Luigi Bodenza”.

«Esprimo la mia piena solidarietà all’agente ferito e a tutto il personale che ogni giorno, con professionalità e spirito di sacrificio, garantisce la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e tutela la legalità in condizioni spesso complesse e difficili», aggiunge Longi.

Secondo la parlamentare di Fratelli d’Italia, «questo ennesimo atto di violenza richiama la necessità di continuare a rafforzare le misure di protezione e di sicurezza per chi opera nel sistema penitenziario».

Longi ha poi ricordato l’impegno del Governo Meloni sul fronte della sicurezza nelle carceri: «Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha dimostrato con i fatti la propria attenzione verso il Corpo di Polizia Penitenziaria, stanziando risorse aggiuntive per il potenziamento degli organici, migliorando la dotazione strumentale e avviando un piano di valorizzazione professionale che riconosce il ruolo essenziale di questi servitori dello Stato anche ad Enna, con la destinazione di 1.500.000 euro alla casa circondariale “L. Bodenza”».

«Come ricordato dal Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro – prosegue la deputata – si tratta di risorse trovate per garantire maggiore sicurezza a chi lavora negli istituti e migliori condizioni di detenzione, dimostrando che la destra affronta il tema del sovraffollamento non con provvedimenti svuotacarceri, ma con serietà e investimenti strutturali».

Longi ha infine ribadito il proprio impegno «per il rafforzamento della pianta organica del personale penitenziario e per promuovere politiche efficaci a partire dal progetto Recidiva 0, che mi auspico vedrà il nostro carcere capofila, poiché solo attraverso sicurezza, formazione e reinserimento è possibile costruire un sistema penitenziario più giusto, efficiente e umano».