Enna, Longi (FdI): “Garantire la sicurezza dei nostri cantieri”

“Nella notte tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo, una ingente quantità di cavi di rame (1,5 km circa) sono stati tranciati e in parte rubati presso il lotto 6 del cantiere del raddoppio della linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova (38 km). Nel febbraio di quest’anno era infatti iniziata la stesura della linea di contatto in treccia di rame, che per tutto il doppio binario avrebbe avuto una stesa di 80 km. Il livello avanzato dei lavori di questa opera, viene così ritardato da azioni illegali e meschine come quella che si è consumata, che costituisce un danno non solo economico per l’azienda ma soprattutto inficia il rispetto dei tempo di consegna dell’opera”. Lo comunica la deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

“Mi ero già recata una settimana fa presso il lotto 6 del cantiere – prosegue – per assistere alla posa dei cavi, ultimo step prima dell’elettrificazione della linea e del successivo collaudo. Mi era stato evidenziato che è proprio in questa fase che si verificano la maggior parte di furti di rame poiché sono più facilmente asportabili data l’assenza di elettricità”.

“Queste attività illecite – spiega la parlamentare ennese – vengono ulteriormente avvantaggiate dal fatto che la strada provinciale 192, presso cui si svolgono i lavori, è interrotta su alcuni viadotti, rendendone occasionale il transito di veicoli. I mezzi a disposizione delle società di sicurezza fino ad ora in attività, si rivelano quindi insufficienti nel contrastare e prevenire tali organizzazioni criminali, che spesso utilizzano nuove tecnologie, quali avanzati droni ad infrarossi e vere e proprie squadre organizzate con mezzi e attrezzi speciali”.

Prosegue l’On. Longi: “Sarà mio personale impegno fare il possibile per coinvolgere le istituzioni al fine di garantire un presidio di controllo per contrastare non solo tali atti ma anche eventuali sabotaggi, sempre più frequenti, oltre che il proseguimento indisturbato dei lavori, per consegnare alla comunità un’opera infrastrutturale fondamentale”.