Enna, Longi (FdI): “Centro-destra unito per una visione lungimirante della città”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione della deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

PUBBLICITÀ

Porgo i miei migliori auguri ai due neo Assessori Francesco Comito e Mirko Milano che completano la giunta Dipetro nella migliore formula possibile, con la presenza di assessori di lunga esperienza e professionalità che sapranno guidare chi è alla prima esperienza nel percorso della creazione di una classe dirigente che serve alla nostra città.

Ho assistito stupefatta alla scomposta bagarre di comunicati stampa che si sono susseguiti in questi giorni sulla stampa locale, privi di qualsiasi contenuto e visione politica per il futuro. Che piaccia o no, da una parte c’è una coalizione di centrodestra rappresentata a livello regionale e nazionale presente anche ad Enna, mentre dall’altra solo interventi a titolo personale intrisi di rabbia e frustrazione che fanno pensare a goffi tentativi di corse individuali ad una agognata poltrona da conquistare a costo di concedersi al migliore offerente.

Esorto tutti i protagonisti della politica ennese ad abbassare i toni e riportare il dibattito a contenuti politici, progetti, programmi lasciando fuori le antipatie personali e i pregiudizi che non fanno bene a nessuno, con l’augurio che ognuno possa trovare una chiara appartenenza politica e che possa rispondere alle proprie idee e i propri valori. Il tempo del civismo sta per tramontare e la città ha bisogno di comprendere l’identità di ognuno di noi in maniera onesta e trasparente, dimostrando finalmente il coraggio di affermare da che parte ci si pone, rispondendo alle regole che vigono dentro i partiti.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli interlocutori e in particolare modo il Sindaco Dipietro e il Mpa, nella persona di Francesco Colianni, che sono riusciti a dare alla nostra città stabilità e qualità politica, ingredienti fondamentali per affrontare il prossimo anno e mezzo che ci separa dalle prossime elezioni amministrative.

Non posso esimermi oggi nel condannare quanto consumato ieri in Consiglio Comunale ad opera dell’opposizione a danno dell’Ente Autodromo e di tutta la collettività ennese, argomento sul quale ritengo opportuno aprire un serio dibattito nelle opportune sedi che un tale argomento necessita; è doveroso che ogni forza politica si assuma la responsabilità delle proprie scelte e spieghi alla città la propria idea per il futuro, qualora vi sia.