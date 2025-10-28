Enna, Longi (FdI): “Bene l’adesione di Di Maggio e Savoca a Noi Moderati”

PUBBLICITÀ

“Accolgo con grande soddisfazione l’adesione di Gaetano Di Maggio e Giuseppe Savoca al progetto di Noi Moderati nella provincia di Enna. È un segnale positivo che testimonia la vitalità del centro moderato e la volontà di contribuire con serietà e concretezza alla crescita del centrodestra”. A comunicarlo la deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

“È evidente – prosegue – la collaborazione che intercorre tra il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia e quello di Noi Moderati, sia in Commissione che in Aula: un rapporto fondato su rispetto, lealtà e visione condivisa del futuro del Paese. In vista delle prossime amministrative di primavera, ritengo indispensabile che anche ad Enna si replichi il modello vincente di centrodestra unito, con tutti i propri simboli e le proprie identità politiche in campo. Solo così potremo offrire agli elettori una proposta credibile, chiara e coerente, in grado di rappresentare al meglio i valori e le esigenze delle nostre comunità locali.”

