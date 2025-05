Enna: l’olio della pace di Zagaria sulle note di David Clayton, tastierista dei Simply Red

PUBBLICITÀ

Oltre ad amare la musica che lo ha reso famoso nel mondo David Clayton, tastierista dei Simply Red, ha riscoperto un’altra passione. Ama tutta la Sicilia e Enna in particolare, diventata spesso meta dei suoi viaggi. Complice anche una lunga amicizia con Costanza Scelfo, nota imprenditrice agricola e grande conoscitrice del territorio e delle svariate bellezze della nostra Isola.

Il musicista che ha suonato con i Simply Red per due decenni, oltre a lavorare con molti altri artisti e band straordinarie tra cui Pino Daniele, George Michael, Depeche Mode, Robbie Williams, Take That, U2, ABC, David Bowie,Bob Marley, Paul Rutherford e gli Human League, il cui talento ha incantato intere generazioni, adora trascorrere il proprio tempo, in compagnia della moglie Sue Lawrence, nell’entroterra siciliano, godendo di ambienti naturali e gustando i prodotti dell’eccellenza agroalimentare ennese.

In questo suo tour non poteva mancare la sosta nella Riserva di Pergusa in compagnia degli agronomi Andrea Scoto e Antonio Aveni, i quali hanno raccontato il territorio sotto l’aspetto naturalistico e ambientale.

Per rendere ancora più solido il rapporto con il territorio gli è stato donato l’Olio della pace, prodotto dalla molitura delle olive provenienti da tutto il mondo raccolte dal campo di germoplasma di Zagaria, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna. L’olio così come spesso lo è la musica è un testimonial di pace e di fratellanza. Temi cari a David Clayton che con la sua musica ha veicolato messaggi di pace ad intere generazioni.