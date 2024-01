Enna: lo spettacolo in ricordo di Andrea D’Amico diventerà un appuntamento annuale

PUBBLICITÀ

Lo scorso 1 gennaio al Teatro Neglia di Enna si è tenuto il primo memorial dedicato all’ingegnere del suono Andrea D’Amico intitolato “Io l’ ho conosciuto”. La serata è stata inserita nel contesto delle manifestazioni natalizie del Comune ed è stata organizzata dalla moglie di Andrea D’Amico, Natascia Vicari, insieme allo storico collaboratore di Andrea, Sebastiano Spagnolo, coadiuvati da Max Busa.

PUBBLICITÀ

È stato proprio Max Busa ad aprire lo spettacolo con “Redemption Song” accompagnato dalla Revensamble, guidata dal maestro Francesco Cultreri. A seguire, sul palco, insieme a Busa, è salito Mario Incudine. I due artisti hanno intonato la canzone “Mio fratello” di Biagio Antonacci.

Subito dopo si è esibita la formazione Revensamble, che include nel suo repertorio classici per orchestra del Novecento. Successivamente si è esibito con suoi pezzi storici Mario Incudine: l’artista ha raccontato momenti salienti della sua carriera vissuti insieme ad Andrea D’Amico. A seguire il duo Taverna Umberto I, e poi sul palco, la cantautrice Francesca Incudine che ha presentato alcuni suoi brani, alcuni dei quali vincitori di concorsi nazionali.

La prima parte si è chiusa con Mario Incudine e Francesca Incudine insieme sul palco con le loro voci e le chitarre.

La seconda parte si è aperta con due contributi video, rispettivamente di Rosario Campione, grande amico di Andrea, e Manlio Doví, artista di fama nazionale che è stato seguito da Andrea nelle sue tournée in giro per l’Italia. L’ultimo spettacolo di Andrea D’Amico è stato proprio con Manlio Doví a Palermo.

A seguire un momento di particolare intensità: al piano il maestro Francesco Indovino, alla voce il performer Michele Calandra con la partecipazione dell’attrice Nuccia Maugeri in “Ho conosciuto il dolore” di Roberto Vecchioni e le incursioni visive di Natascia Vicari D’Amico. Successivamente gli interventi della Alto Funk Band, giovane formazione che ha proposto cover piene di ritmo, e del duo Romano Bros. I fratelli Marco e Angelo Romano hanno presentato in prima nazionale una canzone ispirata al messaggio di Gogol, il sorriso, di cui Andrea era anche ambasciatore.

Hanno chiuso la kermesse i Camurria, storica band il cui frontman è Biagio Mendolia composta da eccellenti artisti, fra cui il sassofonista Jossy Botte, che hanno presentato loro pezzi storici originali. La band si è ricostituita per l’occasione in formazione originale dopo circa 15 anni.

Tutti gli artisti in scena hanno ricordato momenti di vita e di palco vissuti insieme ad Andrea. La serata, condotta da Elisa Di Dio che, con la Compagnia dell’Arpa, ha sempre lavorato in profonda sintonia con il service D’Amico, si è conclusa con la consegna di un Gogol speciale a Natascia Vicari D’Amico, e il dono, da parte di tutti gli artisti in scena, di un albero di alloro che verrà piantumato nel giardino comunale di Valguarnera con accanto una targa commemorativa dedicata al compianto ingegnere del suono.

A grande richiesta l’appuntamento diventerà annuale e vedrà l’avvicendarsi in ogni edizione di artisti che hanno lavorato con Andrea e che orgogliosamente dicono “Io l’ho conosciuto!”.