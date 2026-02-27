Enna: lo scultore Carmelo Castagna dona all’Umberto I la sua prima opera “La sofferenza”

Durante l’iniziativa ospitata all’ospedale Umberto I di Enna per la presentazione del libro “La lotta con la vita” di Dorica Orzan, lo scultore xibetano Carmelo Castagna ha donato al nosocomio la sua prima opera, “La sofferenza” (1995), destinata alla Sala “A. Mingrino”.
La scultura, realizzata in legno ricavato da una radice di ulivo secolare, si presenta come una composizione verticale dalle forme irregolari e “aperte”, lasciate alla libera interpretazione di chi osserva: un lavoro che richiama, anche nel titolo, il tema della fragilità e della resilienza.
Nel corso dell’evento gli organizzatori hanno sottolineato alcuni elementi simbolici legati alla dedica dell’opera alla sala Mingrino.
La donazione arricchisce gli spazi dell’ospedale con un’opera destinata a rimanere a disposizione della comunità.