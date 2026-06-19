Enna, “L’Italia in valigia”: al campo Tino Pregadio il saggio della Consolini

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Tutto è pronto a Enna per un appuntamento dedicato allo sport. Oggi, 19 giugno 2026, la Polisportiva A. Consolini presenterà il saggio di fine anno dal titolo “L’Italia in valigia… tra ritmi, cultura e paesaggi”.

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L’evento si terrà al campo di atletica “Tino Pregadio”, con inizio alle ore 21.

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Le giovanissime ginnaste e i giovanissimi ginnasti del Centro Coni e delle sezioni preagonistica e agonistica porteranno in scena un suggestivo viaggio attraverso le bellezze e le tradizioni del nostro Paese, coniugando l’arte della ginnastica con la ricchezza culturale italiana.