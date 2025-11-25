Enna: l’Istituto Neglia–Savarese partecipa alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

PUBBLICITÀ

L’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese”, diretto da Maria Filippa Amaradio, ha partecipato alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2025, promossa dalla Comunità Europea. Le attività hanno coinvolto le classi prime della scuola secondaria di primo grado e le classi terze della scuola primaria.

PUBBLICITÀ

Il progetto annuale dell’Istituto sulla raccolta differenziata, dal titolo “Uso e riuso delle risorse del Pianeta, non abuso”, è in linea con l’«Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile» delle Nazioni Unite e, in particolare, con gli obiettivi relativi a modelli sostenibili di produzione e consumo (Goal 12) e all’accesso a sistemi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni (Goal 7). L’iniziativa mira a orientare le scolaresche alla cittadinanza attiva e responsabile, a tutela delle risorse del Pianeta e dei suoi abitanti.

PUBBLICITÀ

Le attività, che proseguiranno fino a maggio 2026, oltre agli incontri partecipativi in classe, hanno previsto diversi laboratori, come “Scarta la carta”, in cui allieve e allievi hanno realizzato nuova carta riciclando carta straccia, e “Smontiamo e rimontiamo”, dedicato all’esplorazione della componentistica interna di un dispositivo elettronico. Sono state inoltre organizzate visite guidate al Centro Comunale di Raccolta (CCR) e momenti di sensibilizzazione nelle vie di Enna, durante i quali alunne e alunni hanno informato i cittadini sull’importanza di ridurre i rifiuti e conferire correttamente i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Nel corso di questa attività è stata anche somministrata un’intervista ai concittadini, i cui dati saranno successivamente analizzati e discussi in classe.

Altresì, a scuola si è svolta la celebrazione della SERR, alla quale sono intervenuti: Maria Filippa Amaradio, Dirigente Scolastico, che ha portato i saluti istituzionali e si è complimentata con gli alunni per il lavoro svolto; Giuseppe La Porta, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Enna, che ha condiviso ricordi della propria infanzia legati al tema dei rifiuti, evidenziando come un tempo fosse naturale ridurre drasticamente gli scarti e ricorrere al riutilizzo e al riciclo “fai-da-te”; Rosa Termine, docente referente del progetto, che ha introdotto il focus dell’edizione SERR sui RAEE, spiegando come tali rifiuti contengano materiali che, se mal gestiti, possono provocare gravi danni all’ambiente e alla salute; Manuela Leone, dell’associazione “Zero Waste Italy”, che ha illustrato la strategia “Rifiuti Zero”, un programma internazionale che promuove un sistema di gestione dei rifiuti coerente con sostenibilità ed economia circolare; Federico Emma, dell’associazione “La Tenda”, che ha parlato delle attività di volontariato svolte a sostegno delle persone in difficoltà.

Alunne e alunni, inoltre, hanno esposto i lavori realizzati durante i laboratori, condividendo pensieri e poesie per esortare a non sprecare le risorse naturali e a rispettare il Pianeta.

Le scolaresche hanno anche raccolto giocattoli e libri per ragazzi in buone condizioni, aderendo all’iniziativa “RiGiocattolo e RiLibro: dai loro una seconda vita, se non li usi più – 2025”, poi consegnati all’associazione “La Tenda” per essere donati alle famiglie in difficoltà in vista delle festività natalizie.

Infine, le classi partecipanti al progetto, accompagnate dai docenti Di Prima Valentina, Mancuso Luca, Minardi Francesca, Aragona Gianfranco, Previti Adriana, Barresi Francesca, Nogara Maria, Castellana Daniela, Santoro Cinzia, Evola Francesca, Caputo Giuseppina e Manna Virginia, sono state designate “Ambasciatrici dell’Ambiente”.