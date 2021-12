Enna: l’istituto Neglia-Savarese partecipa al progetto Eramus+

L’Istituto Comprensivo Neglia-Savarese di Enna, grazie al finanziamento dell’Unione Europea e alla disponibilità e allo scrupoloso lavoro della dirigente Marinella Adamo, partecipa, insieme ai quattro paesi partner Turchia, Lituania, Romania e Francia (Martinica), al progetto Erasmus + KA2 denominato “ID&EU- Identities, Diversity and European Unity” nell’ambito dei partenariati strategici per gli scambi tra scuole.

Erasmus Plus è il programma di mobilità dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Le scuole partecipanti hanno la possibilità di collaborare attivamente con altre scuole europee pianificando e portando avanti un progetto su una tematica di interesse comune ed effettuare mobilità di alunni e staff presso le scuole partner.

La partecipazione a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità rappresenta una grande e ricca occasione di scambio culturale, ma anche di buone pratiche innovative nell’istruzione e nella formazione in una dimensione europea e di promozione di valori quali il rispetto per la propria identità nazionale e, soprattutto, per identità diverse dalla nostra, in un’ottica tesa all’inclusione e alla tolleranza.

L’Istituto Neglia-Savarese è, dunque, coinvolto nel progetto Erasmus + K2 ID&EU- IDENTITIES, DIVERSITY AND EUROPEAN UNITY, strumento utile per promuovere i valori della pace, del rispetto dei diritti umani e del rispetto di tutti nonostante le differenze. Gli obiettivi principali di questo progetto sono, infatti, l’apertura a nuove culture e persone, il rispetto di valori e norme diverse e la risoluzione dei problemi sociali causati dalla diversità.

Il progetto dura due anni e prevede 5 mobilità presso i paesi partner. Durante le mobilità si lavora sui valori interculturali dell’Europa, si condividono ricerche e opinioni su varie tematiche di interesse comune e si scopre il patrimonio culturale del paese ospitante.

I paesi partner del progetto “ID&EU”sono: COLLEGE BEAUSEJOUR, Trinité, Martinique KEPEZMAHMUTCELALETTIN OKTEN ANADOLU IMAM HATIP LISESI, Antalya, Turchia; KLAIPEDOS VITES PROGIMNAZIJA, Klaipeda, Lithuania; SCOALA GIMNAZIALA MAGURA, Romania; IC NEGLIA- SAVARESE, Enna, Italia.

Dopo la prima mobilità ad Antalya, in Turchia, nel dicembre del 2019, l’istituto ennese ha preso parte alla seconda tappa del progetto a Klaipeda in Lituania, presso la scuola “Klaipedos Vites Progimnazija”. La mobilità in Lituania, che si è svolta la prima settimana di dicembre 2021, ha previsto un ricco calendario di attività didattiche e visite a luoghi d’interesse culturale e sociale, come il tour dell’old town di Klaipeda, il museo del mare e il museo dell’ambra a Palanga.

Alle attività in presenza hanno partecipato solo le professoresse Valentina Di Prima e Irene Piazza poiché le mobilità con gli studenti sono state parzialmente e temporaneamente sospese a causa dell’attuale emergenza Covid. La comunicazione e la partecipazione attiva fra i paesi partner che aderiscono al progetto sono state comunque garantite e gli studenti hanno fatto esperienza del progetto in modalità blended, attraverso attività online: i ragazzi delle classi terze hanno presentato in streaming un powerpoint sul loro paese di provenienza, illustrandone colori, storia, cultura e tradizioni e raccontando la loro scuola e la loro città, Enna. Nei giorni a seguire, guidati a distanza dalle loro insegnanti, dagli amici del team lituano, hanno danzato e cantato balli e canti appartenenti alla tradizione popolare baltica; hanno partecipato ad un workshop creativo al fine di realizzare un segnalibro lituano e infine i vari team si sono “sfidati” in una divertente competizione rispondendo ad un quiz sul patrimonio culturale dei paesi partner del progetto, attraverso la piattaforma Kahoot.

Per la prossima mobilità dal 14 al 19 febbraio 2022 la destinazione sarà l’Italia ed Enna sarà pronta ad accogliere gli amici provenienti dagli altri paesi.

ll Progetto “ID&EU”, strumento importante per la promozione di una cultura della pace, del rispetto del prossimo e dei diritti umani, e l’esperienza Erasmus+, rappresentano una grande risorsa per gli studenti che hanno così l’opportunità di confrontarsi concretamente con culture diverse dalla propria, sviluppando competenze sociali, civiche, culturali e linguistiche.