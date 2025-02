Enna: l’Istituto Neglia-Savarese celebra la giornata nazionale del Braille

PUBBLICITÀ

L’Istituto Comprensivo Neglia-Savarese di Enna ha celebrato la Giornata Nazionale del Braille a conclusione del progetto “Occhi sulle dita” che ha coinvolto le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado.

Il progetto, fortemente voluto dal dirigente scolastico Maria Filippa Amaradio e pienamente condiviso dal personale docente, mira a sensibilizzare gli scolari sull’importanza del sistema Braille di lettura e scrittura tattile per la vita delle persone non vedenti dato che consente loro di fruire di una maggiore autonomia, in primis nell’istruzione; mira, altresì, a raccontare agli studenti di un modo diverso di “vedere” il mondo, facendoli così avvicinare alla realtà dei compagni con problematiche visive e a vivere le differenze come occasione di crescita. Tale progetto ha previsto diverse attività laboratoriali che hanno consentito agli alunni la sperimentazione diretta della scrittura e lettura Braille.

A scuola, in occasione della celebrazione, si è svolta una conferenza a cui hanno partecipato oltre 100 allievi accompagnati dai loro insegnanti. Sono intervenuti la dirigente Maria Filippa Amaradio che, oltre ad accogliere gli ospiti, ha presentato le classi rivolgendo loro un plauso per essersi adoperati con il Braille, sottolineando come tale sistema di scrittura e lettura costituisca uno strumento di inclusione; Rosa Termine, docente referente del progetto, che ha evidenziato come favorire la conoscenza del codice Braille, indispensabile strumento di espressione ed emancipazione per lo studente non vedente, contribuisca ad educare la scolaresca tutta alla non discriminazione e al rispetto delle diversità; Stefano Salmeri, ordinario dell’Università Kore di Enna, che ha raccontato la sua esperienza personale affinchè gli alunni potessero rendersi conto che anche una persona che non vede può integrarsi; ha, inoltre, rammentato che la quotidianità per un disabile è difficile senza la solidarietà ed il supporto degli amici e dei compagni/colleghi; Santino Di Gregorio, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Enna, che ha ricordato la motivazione che ha condotto all’istituzione della Giornata Nazionale del Braille attraverso la Legge n. 126 del 2007, accendere i riflettori sul Braille, unico strumento che consente al non vedente di accedere alla cultura e alle professioni, interfacciandosi oggi in modo pieno e vantaggioso con le tecnologie informatiche; Maria Martelli, operatrice dell’UICI, già docente presso l’Istituto per Ciechi “Ardizzone – Gioeni” di Catania, che ha esposto la sua testimonianza circa l’attività di insegnante ad alunni con disabilità visiva, mostrando i sussidi didattici utilizzati; Marco Spilotri, Giovanni Visalli ed Enza Federico, operatori della sede di Termini Imerese della “Lega del Filo d’Oro”, che hanno raccontato come ogni giorno la loro fondazione si spende per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, l’azione di recupero e valorizzazione delle potenzialità residue ed il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordo-cieche e con pluridisabilità psicosensoriale; hanno, altresì, ribadito l’importanza di fare rete non solo tra famiglia e scuola ma anche con le altre organizzazioni coinvolte, sia sociali che sanitarie.

Subito dopo sono stati protagonisti gli alunni che hanno esibito i loro lavori, oltre ad interpretare poesie e comunicare riflessioni sulla disabilità visiva.

Infine, a tutte le classi partecipanti sono stati consegnati gli attestati di merito per avere espletato con trasporto e creatività le attività didattiche previste nel progetto. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad una delle classi da parte della Lega del Filo d’Oro per aver, con spirito di liberalità, disposto una donazione alla fondazione.

A conclusione della giornata, l’UICI ha lanciato la quarta edizione del concorso che vedrà impegnati gli alunni nella produzione di elaborati sulla tematica in argomento; la premiazione dei primi tre classificati avrà luogo in occasione dell’assemblea dei soci della Sezione UICI di Enna del prossimo aprile.