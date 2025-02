Enna: l’Istituto “Napoleone Colajanni” ricorda la prof.ssa Maria Letizia Colajanni

PUBBLICITÀ

Con profondo dolore la comunità scolastica dell’Istituto “Napoleone Colajanni” si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa della prof.ssa Maria Letizia Colajanni.

La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile, ma il suo straordinario impegno nel trasmettere i valori della libertà, della giustizia e della dignità umana continuerà a ispirarci. La prof.ssa Colajanni, con la sua instancabile dedizione, ha sempre ritenuto fondamentale incontrare i giovani, educandoli a difendere i valori antifascisti, a non essere mai indifferenti di fronte all’ingiustizia, a sostenere i principi laici che rispettano la dignità di ogni persona.

Abbiamo avuto il privilegio di condividere con lei numerosi momenti di crescita e riflessione. In ogni incontro, la prof.ssa Colajanni ha saputo trasmettere la sua passione per un mondo giusto e solidale, avendo sempre cura di infondere nei giovani la consapevolezza dell’importanza di questi valori, essenziali per la costruzione di una società più equa. Le sue parole, sempre ricche di forza e convinzione, ci hanno insegnato a non arrenderci mai di fronte alle difficoltà e a diffondere i principi che rappresentano la nostra libertà.

Inoltre, non possiamo non ricordare il suo legame profondo con la città di Enna, che ha dato i natali al suo amato e illustre nonno, Napoleone Colajanni, un legame che la prof.ssa Maria Letizia ha sempre onorato con orgoglio, tramandando i valori che lui ha incarnato e di cui lei ha voluto si facesse memoria, contribuendo a consolidare nella nostra comunità scolastica il suo lascito.

Oggi, l’Istituto che porta con orgoglio il suo nome è testimone di un lavoro continuo, volto a rendere viva la sua eredità e a far sì che le future generazioni possano continuare a ispirarsi al suo esempio.

Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento di dolore, certi che la prof.ssa Maria Letizia Colajanni resterà sempre un faro per tutti noi, guidandoci con il suo esempio e i suoi insegnamenti.

IIS Napoleone Colajanni Enna