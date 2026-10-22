Enna, l’Istituto Confucio della Kore celebra dieci anni di attività

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Nell’ottobre del 2016 veniva inaugurato in Sicilia il primo e, a oggi, unico Istituto Confucio della Regione, nato dalla collaborazione tra l’Università Kore di Enna, fondata nel 2005, e la Dalian University of Foreign Languages, nella Repubblica Popolare Cinese.

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Domani, venerdì 23 ottobre 2026, l’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna celebrerà il suo decimo anniversario, ripercorrendo i principali traguardi raggiunti nel corso di questi anni e le iniziative che hanno contribuito a rafforzare i legami culturali tra la Sicilia e la Cina. Tra i momenti più significativi si ricordano la sottoscrizione dell’Accordo di Rete con l’Ufficio Scolastico Regionale per promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura cinese nelle scuole siciliane, la partecipazione all’Infiorata di Noto del 2018, dedicata alla Cina, e il lancio del progetto “I Care China”, volto a promuovere il turismo cinese nell’Isola. A questi si aggiunge la visita dell’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, nel 2025, in occasione delle celebrazioni per il quattrocentesimo anniversario della nascita di Prospero Intorcetta, gesuita originario di Piazza Armerina e tra i primi a contribuire alla diffusione del pensiero confuciano in Europa.

La giornata celebrativa vedrà la partecipazione di una delegazione della Dalian University of Foreign Languages, di cui faranno parte la Vicerettrice e la Direttrice dell’Ufficio Istituti Confucio dell’Ateneo, nonché della Cancelliera dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e di esponenti delle istituzioni locali.