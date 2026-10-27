Enna, l’Istituto Confucio della Kore celebra dieci anni di attività

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Venerdì scorso l’Università Kore di Enna ha ospitato le celebrazioni per il decimo anniversario del proprio Istituto Confucio, istituito nel 2016 in collaborazione con la Dalian University of Foreign Languages. La ricorrenza ha rappresentato un’occasione per valorizzare il percorso compiuto in questi dieci anni nella promozione della lingua e della cultura cinese e nello sviluppo delle relazioni culturali e accademiche tra la Sicilia e la Cina.

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La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e accademici, tra cui la Consigliera dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e la Vicerettrice della Dalian University of Foreign Languages e numerosi direttori degli Istituti Confucio italiani, di San Marino ed europei. Gli interventi ufficiali sono stati accompagnati da momenti artistici dedicati alla tradizione cinese, con esibizioni musicali al guzheng e performance canore e coreutiche, a sottolineare la dimensione culturale e interculturale dell’iniziativa.

Le celebrazioni sono proseguite nel pomeriggio con la quarta edizione del Chinese–European Scholars Forum (CESF 2026), organizzata dall’Istituto Confucio UKE. L’incontro ha riunito studiosi cinesi ed europei per approfondire temi di ricerca che spaziano dalla linguistica alla letteratura, dalla traduzione alla circolazione dei saperi tra le due aree culturali, fino alle nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale nello studio della lingua e della cultura cinese e nella didattica.

La ricorrenza ha così intrecciato memoria e prospettive future, affiancando alla celebrazione dei risultati raggiunti un’occasione di confronto scientifico internazionale. Un percorso che conferma il contributo dell’Università Kore e del proprio Istituto Confucio alla costruzione di relazioni durature tra istituzioni, studiosi e comunità, attraverso la formazione, la ricerca e il dialogo interculturale.