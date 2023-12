Enna: l’istituto comprensivo Santa Chiara si fa in quattro per Natale

PUBBLICITÀ

Alunni dai 3 ai 14 anni in campo per presentare diversi progetti culturali e musicali in occasione delle feste. L’istituto comprensivo Santa Chiara Enna, guidato dalla dirigente scolastica Antonietta Di Franco, si fa in quattro per Natale, con recite, concerti, incontri sul tema dell’intercultura e anche un evento di solidarietà.

“L’intercultura è il filo conduttore da noi scelto quest’anno – ha dichiarato la dirigente Di Franco – tutti i progetti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado ruotano attorno a questa tematica così delicata e vitale per tutti noi. Avendo seguito personalmente le esibizioni dei nostri studenti, guidati da docenti attenti e sensibili, posso ritenermi veramente soddisfatta e orgogliosa del poderoso lavoro fatto a più mani”.

Il 19 dicembre pomeriggio, in una chiesa di San Francesco strapiena, si è esibita l’orchestra didattica della scuola media Pascoli, diretta da Salvatore Borzillieri, con la presenza del coro Incanto, diretto da Loredana Dottore.

Formato da 45 elementi, con l’apporto di quattro ex alunni (adesso iscritti ad istituti superiori di secondo grado), l’ensemble strumentale ha visto la presenza dei giovani allievi delle sezioni di chitarra, violino, pianoforte e percussioni che hanno eseguito alcuni brani della tradizione natalizia in italiano e inglese, ma anche una parte di colonna sonora del film “Il gladiatore” e lo scozzese “Highland Cathedral”, con l’attenta guida dei docenti Borzillieri, Alessandro Baronello, Massimo Cantone e Bruno Ferraro. Gli allievi delle classi prime hanno debuttato con una selezione speciale di pezzi a loro dedicata e la presentazione della serata è stata curata dagli stessi studenti.

Applausi calorosi hanno accompagnato l’originale e vigorosa performance, arricchita da riflessioni sul senso della vita, le relazioni, i diritti e il valore della musica, interpretate da un gruppo di ragazzi, guidati dalle docenti Lina Caltagirone, Sandra Mingrino e Katia Di Venti.

“Tanta la fatica per la preparazione, ma tanta la gioia per la riuscita del concerto”, hanno espresso all’unisono i professori di strumento musicale, impegnati nelle prove (singole e d’insieme) e anche nel delicato allestimento del concerto e nel trasporto degli strumenti.

Il 20 dicembre nella chiesa madre di Calascibetta è stata applaudita la performance dell’orchestra didattica della scuola media del plesso Verga, che ha visto la presenza del coro delle classi quinte della scuola primaria xibetana.

In scena 60 giovani allievi musicisti (con la collaborazione di alcuni ex allievi) delle sezioni di chitarra, pianoforte, flauto, clarinetto e percussioni, preparati dai docenti Corrado Cristaldi, Giuseppe Fucile, Alessandra Fichera, Giorgio Denaro, Dario Ielo, in collaborazione con il team docenti della scuola primaria coordinato da Rosalia Mocciaro.

L’ensemble corale e strumentale, diretto dal docente Denaro, ha eseguito brani della tradizione natalizia da tutto il mondo, con l’aggiunta delle celebri hit “The sound of silence” e “We are the world”.

Consistente è stata la preparazione dell’evento che ha visto lavorare assieme per mesi scuola primaria e scuola secondaria.

I complimenti per le capacità dimostrate dai ragazzi sono giunti non solo dalla preside dell’istituto, ma anche dalle autorità civili e militari intervenute alla serata.

Presentato lo scorso giugno alla cerimonia di fine anno scolastico, il coro Incanto raccoglie le voci dei bambini della scuola primaria dei plessi Santa Chiara e Sant’Onofrio, assieme ad alcuni elementi della media Pascoli, sotto la direzione della docente Loredana Dottore e la supervisione della docente responsabile Ivana Lo Giudice. Il 19 dicembre si è esibito assieme all’orchestra didattica Pascoli nei brani “Shalom Chaverim”, “Highland Cathedral”, “Himne”, “Let is snow” e “Girotondo di Natale”, concretizzando così un’aspirazione attesa da anni, quella di riunire in concerto strumenti e voci di alunni della stessa scuola.

“Questi brani sono stati scelti perché creano una sinfonia di emozioni e significati e offrono un viaggio musicale che spazia tra diversi stili – spiegano le referenti Dottore e Lo Giudice – il Natale per noi è stato il primo impegno ufficiale per portare avanti la magia intrinseca alla musica per la crescita personale dei nostri piccoli alunni, in collaborazione con i più grandi”.

La mattina del 21 dicembre il coro Incanto è stato inoltre invitato a esibirsi nell’auditorium del plesso Valverde per l’evento di solidarietà “Scaltole di Natale”, alla presenza della dirigente scolastica Di Franco, il presidente dell’associazione Il Solco, Salvatore Astorina, e i suoi collaboratori, e le autorità civili. La mattinata è stata dedicata alla consegna dei doni raccolti e preparati dagli alunni della scuola per i più bisognosi, scatole-regalo con all’interno giocattoli, materiale di cancelleria, dolci, prodotti per l’igiene.

Il coro Incanto vede il sostegno fattivo delle docenti di scuola primaria Licia Renna, Maria Teresa Filippini, Carmelinda Venti e Silvana Di Dio.

Un coro di 113 alunni dai 5 agli 11 anni è stato quello che si è esibito il 22 dicembre sera al Duomo di Enna, sotto la direzione di Ilenia Navarra, docente della scuola primaria Santa Chiara, responsabile del progetto d’istituto Intercultura “Insieme si può”, ma anche autrice di testi di canzoni per bambini e tra le stimate firme dei brani dello Zecchino d’oro.

Oltre alle classiche natalizie “Din don dan” e “Buon Natale in allegria”, è stato presentato un excursus di canzoni in inglese, francese, arabo sulla fratellanza, l’amicizia, la ricerca della propria identità, la ricchezza della diversità, tutti tratti dal repertorio del Piccolo coro dell’Antoniano (tra le altre, anche “Il segreto del sorriso” scritta da Dodi Battaglia).

Sono stati gli stessi alunni della scuola primaria a presentare brillantemente la serata che ha avuto per ospite d’eccezione la baby cantante nissena Maria Paola Chiummo, vincitrice della 65esima edizione dello Zecchino d’Oro con la canzone “Il panda con le ali”. Assieme la piccola guest star, il coro ha eseguito sia il celebre brano dedicato al panda volante che “Il trenino del Natale”, canzone inedita, scritta da Ilenia Navarra e Luigi Napoleone Vicari, eseguita per la prima volta in assoluto dal vivo.

Al progetto, che ha accolto in modo inclusivo tutti gli alunni che hanno chiesto di aderire, collabora il team delle docenti di scuola primaria Maria Carmela Maimone, Maria Antonella Faraci, Marie Josè Buscemi, Carmelinda Venti, Donatella Fonte, Giusy Scarpinato, Maria Teresa Filippini, Rosita Di Natale, Licia Renna, Maria La Rocca, Antonella Rivoli e Donatella De Rosa.

Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia che fanno capo all’istituto Santa Chiara (plessi Ex Liceo, Valverde, Palazzo Ajala, Mulino a Vento, Cicirello e Piazza Umberto) hanno previsto recite con poesie, danze e canti sul tema dell’intercultura, svoltisi in giorni diversi tra Enna e Calascibetta, alla presenza delle famiglie dei piccoli alunni dai 2 ai 6 anni.

Proprio per dare spazio alle tante realtà presenti nel territorio, nelle scorse settimane sono stati organizzati a scuola degli incontri con parenti dei piccoli alunni, provenienti da diverse culture, che hanno raccontato ai bambini i diversi modi di festeggiare il Natale nel mondo e altre festività celebrate in paesi lontani.