Enna, lista Grande Sicilia, Catalano: “Riferimento per i civici, autonomisti e per il centro democratico”

“Depositiamo la lista civica di Grande Sicilia. Un grazie al contributo degli autonomisti partendo dalla nostra capolista On. Maria Greco per l’ impegno generoso che ormai da sindaco del comune di Agira e da esponente politico di primo piano conferisce al nostro territorio così come a tutti i candidati: Grazia Altavilla, consigliere comunale ed assessore del comune di Nissoria; Marco Amato Presidente del Consiglio Comunale di Regalbuto; Filippa D’Angelo consigliere comunale di Valguarnera; Maria Di Costa consigliere comunale ed assessore del comune di Nicosia; Francesco Di Venti capogruppo degli Autonomisti ad Enna; Davide Mangione Consigliere comunale a Leonforte; Roberto Mistretta consigliere comunale di Enna in quota civica ed Antonio Scardilli consigliere comunale di Gagliano”. Lo dichiara l’avvocato Gaetano Catalano, consigliere comunale di Enna e depositario della lista Civica Grande Sicilia.

“Non possiamo che ringraziare anche il consigliere comunale Dino Vullo – prosegue – che ha ritirato la sua candidatura per il consiglio provinciale dimostrando rispetto e lealtà per gli alleati della coalizione di centrodestra. Proprio nella città di Piazza Armerina la lista di Grande Sicilia si candida ad avere un ruolo guida, così come in tutta la provincia mira ad essere riferimento per il centro moderato ed autonomista”.