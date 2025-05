Enna: “L’ispettore non vedente e il coltello magico” sarà tradotto in Braille

PUBBLICITÀ

È stato accolto dal presidente Santino Di Gregorio, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS di Enna, l’ultimo libro di Rosario e Marco Colianni dal titolo “L’Ispettore non vedente e il coltello magico”.

Il libro sarà tradotto anche in codice Braille, a beneficio dei soci dell’Unione di Enna e di quanti ne faranno richiesta. Il volume affronta le problematiche legate alla disabilità visiva, inserendole all’interno di un giallo intrigante, così come descritto nella presentazione di Stefania Tempesti: “A condurci attraverso il labirinto di indizi e sospetti ci sarà un investigatore fuori dal comune: l’ispettore non vedente Simonetto, affiancato dal suo fedele Raimondino. Con il loro intuito affinato e un’arguzia fuori dal comune, sapranno decifrare i segreti nascosti tra le quinte di questo mistero avvincente, guidandoci attraverso un’indagine che mescola astuzia, ironia e momenti di autentica tensione. Gli autori giocano abilmente con la suspense, mantenendo alta l’attenzione del lettore e conducendolo per mano in un susseguirsi di colpi di scena che rendono impossibile staccarsi dalle pagine”.

Si ricorda che è possibile prenotare il libro nelle librerie, anche online, oppure ad Enna, in pronta consegna, presso l’edicola di Francesco Monaco in viale Diaz.