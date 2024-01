Enna, liquidazione fondi residui contrattuali: comunicato dei sindacati dirigenza Asp

PUBBLICITÀ

Pubblichiamo di seguito comunicato delle organizzazioni sindacali della Dirigenza Sanitaria e Amministrativa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) della Dirigenza Sanitaria e Amministrativa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna prendono atto della positiva conclusione della procedura di liquidazione di fondi residui contrattuali relativi agli anni 2016-2019.

Si ritiene doveroso sottolineare la piena disponibilità della Direzione Aziendale al costruttivo confronto sulle modalità di distribuzione dei suddetti fondi, consentendo di liberare una prima quota delle consistenti risorse bloccate da anni. È da riconoscere, altresì, il significativo ruolo svolto dagli Uffici aziendali coinvolti, in particolare l’Unità Operativa Complessa Risorse Umane e gli Uffici di Staff, che si sono celermente attivati per il raggiungimento dell’obiettivo comune.

Questo ulteriore traguardo si inscrive nel solco della collaborazione tra le OO.SS. e la Direzione Strategica aziendale che in questi difficili anni ha contraddistinto la dinamica delle relazioni sindacali, consentendo il pieno ed efficace utilizzo di risorse e opportunità resesi disponibili sia durante l’emergenza Covid-19 che nell’attuale contesto di attuazione degli indirizzi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Profilandosi il passaggio del testimone, si coglie l’occasione per ringraziare la Direzione Generale uscente per quanto realizzato e per aver dimostrato sempre una particolare sensibilità alle problematiche degli Operatori, che costituiscono il patrimonio vero dell’Azienda.