Enna: l’IPS Federico II guarda all’Europa con il progetto Erasmus

Dal 26 al 29 ottobre si sono tenute le attività previste dal progetto Erasmus + Ka201 “In As In Inclusion” di cui l’IPS Federico II di Enna, guidato dal dirigente scolastico Prof. Fernando Cipriano, è scuola partner. Del gruppo di lavoro interno all’istituto, coordinato dalla referente Erasmus prof.ssa Alida Di Martino, fanno parte i docenti Nadia Fedele, Luca Alerci, Carmela Longo, Roberta Alvano, Antonella La Spina, Annarita Pergola, Paola Grancuore e Maria Grazia Profeta.

Il progetto Erasmus “In As In Inclusion”, che vede coinvolte sei scuole di Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Slovenia e Italia ed in collaborazione con il Sipe Training Center che curerà il coordinamento delle attività, abbraccia la sfida del mondo globale di creare una scuola “per ognuno e per tutti” implementando una effettiva educazione inclusiva. A tal fine verranno condivise le “best practices” inclusive di ogni scuola e verrà creato un “Inclusive Training Plan” (ITP).

Il meeting si è aperto con la presentazione del progetto, svoltosi presso la Prefettura di Enna. Dopo il saluto di Sua Eccellenza il Prefetto, Dott.ssa Matilde Pirrera, che ha gentilmente ospitato l’evento in quanto le scuole per ordinanza sindacale sono state chiuse, sono stati avviati i lavori con la presentazione delle metodologie di didattica inclusiva implementate presso l’Istituto Federico II. La sessione si è conclusa con la visita guidata del tesoro della Chiesa di San Marco e del Monastero delle Carmelitane scalze, di proprietà del FEC, custodito in questi mesi presso la prefettura, nonché dei principali monumenti della città, dal Castello di Lombardia al Museo del Mito, il Duomo e la Torre di Federico.

I docenti dei paesi partner partecipanti al progetto sono stati accolti presso la Sala Proserpina in Sala Venere dal vicesindaco Francesco Colianni che ha illustrato le attività dell’amministrazione comunale in favore dell’azione educativa e culturale delle scuole del territorio.

Nonostante il protrarsi delle difficili condizioni meteorologiche è stato possibile attuare il previsto incontro con la cooperativa sociale Bee Coop. Sono state illustrate, dai soci stessi, guidati dal presidente Dott. Andrea Fornaia, le attività della cooperativa in uno scambio vivo e proficuo tra esperienze diverse, con particolare attenzione al rapporto tra scuola e progetti lavorativi innovativi e inclusivi. La rendicontazione finale delle esperienze e dei lavori eseguiti si è svolta durante il teachers meeting per valutare e pianificare le successive attività progettuali.

Il progetto si è concluso con la visita ai luoghi più significativi della provincia, grazie alla collaborazione con la proloco di Assoro e Leonforte e del gruppo Folk Kòre di Enna guidato dal presidente Giuseppe Restivo, interprete della musica popolare siciliana.