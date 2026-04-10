Enna, Lions Day: una piazza per la solidarietà

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Domenica 12 aprile 2026 Enna si prepara a vivere una giornata all’insegna della partecipazione civile e dell’impegno sociale. A partire dalle ore 10, piazza Neglia accoglierà cittadini e volontari per il Lions Day, l’appuntamento annuale promosso dai club locali affiliati a Lions Clubs International, organizzazione che conta oltre 1,4 milioni di volontari attivi in più di 200 paesi nel mondo e che rappresenta una delle reti di volontariato più estese e radicate a livello globale.

Anche sul territorio ennese, i Lions continuano a mettere a disposizione competenze, energie e tempo libero per rispondere a bisogni sociali sempre più pressanti, confermando una presenza discreta ma costante nella vita della comunità.

L’edizione 2026 sceglie di puntare i riflettori su una delle emergenze più silenziose del nostro tempo: la povertà infantile in Italia. Attorno a questo tema prende forma l’iniziativa “Piccoli gesti, grandi futuri”, una raccolta alimentare straordinaria che invita i cittadini a portare beni di prima necessità presso il gazebo allestito in piazza.

Un gesto semplice, concreto, alla portata di tutti, che nelle parole del Presidente del Lions Club di Enna, William Tornabene, racchiude il senso più autentico dell’azione volontaria: “Ancora una volta cercheremo di dare il nostro contributo e fare solidarietà verso chi ne ha bisogno”.

La piazza diventerà anche un presidio di salute pubblica, grazie alla presenza di servizi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza. L’autoemoteca dell’Avis consentirà la donazione del sangue, mentre saranno disponibili screening sanitari dedicati sia ai più piccoli che agli adulti, tra cui test per la prevenzione del diabete.

La giornata si apre anche alla cultura e alla creatività. Dopo la celebrazione della Santa Messa, don Salvo Rindone, parroco della Chiesa di San Tommaso Apostolo, premierà i giovani vincitori di un concorso artistico, mentre i bambini continueranno a dipingere in piazza affiancati dagli studenti del Liceo Artistico di Enna, in un dialogo generazionale che unisce formazione e festa.

Alle 11.30, presso la Chiesa delle Anime Sante, il gruppo d’archi “The Dreamers” proporrà un concerto di musica classica, offrendo un momento di raccoglimento e bellezza nel cuore della mattinata.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Enna e si conferma, anno dopo anno, come uno degli appuntamenti più significativi per il tessuto civico cittadino: un’occasione per ricordare che la solidarietà non è un atto straordinario, ma una scelta quotidiana che nasce dal riconoscersi parte di una comunità.

Fabio Marino