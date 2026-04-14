Enna, Lions Day: una giornata tra solidarietà, prevenzione e volontariato

PUBBLICITÀ

Solidarietà, aggregazione, prevenzione e tanti sorrisi: sono questi gli ingredienti che hanno caratterizzato il Lions Day organizzato a Enna dal Lions Club presieduto da William Tornabene.

L’evento, ospitato nel cuore della città in Piazza Neglia, ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere ai cittadini il ruolo dei Lions nel sostegno alla comunità.

Numerose le realtà coinvolte: dalla parrocchia di San Tommaso guidata da Don Salvo Rindone all’Arciconfraternita delle Anime Sante, passando per i volontari dell’Avis, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, l’ADMO (associazione donatori midollo osseo) e il Liceo Artistico di Enna. Un lavoro di squadra che ha reso la giornata un vero esempio di volontariato partecipato.

Durante la mattinata, un’autoemoteca ha consentito ai cittadini di effettuare predonazioni e donazioni di sangue, mentre grande attenzione è stata dedicata alla prevenzione con lo screening gratuito del diabete, che ha registrato oltre 70 test. Novità di quest’anno, la digitalizzazione dello screening grazie alla misurazione glicemica e alla compilazione di un questionario inviato via mail, basato sul sistema FINDRISC, utile a valutare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 nei prossimi dieci anni.

Spazio anche ai momenti ricreativi: gli studenti del Liceo Artistico hanno coinvolto numerosi bambini in attività di pittura a tempera, tra colori, caramelle e palloncini, creando un clima di festa e condivisione.

Presso la Chiesa dell’Arciconfraternita delle Anime Sante si sono svolti ulteriori screening e un apprezzato concerto per archi del gruppo “The Dreamers”, che ha eseguito celebri colonne sonore come “Nuovo Cinema Paradiso” e “La vita è bella”, oltre a brani classici.

Non è mancato il gesto concreto di solidarietà: il Lions Club Enna ha donato generi alimentari alla casa di accoglienza Villa Laura, consegnati al termine del concerto a una rappresentante delle mamme ospiti della struttura.

“Apprezzabili i dati di questa giornata – ha sottolineato il presidente William Tornabene –. Siamo riusciti a coinvolgere associazioni di volontariato, confraternite cittadine, scuole, i nostri soci e tanti cittadini che hanno dato il proprio contributo. Una giornata all’insegna dei valori Lions, che in tutto il mondo si impegnano per aiutare chi ne ha bisogno”.