Enna, Lions Club: Lucrezia Maria La Paglia nuova presidente

PUBBLICITÀ

Il Lions Club Enna ha celebrato il tradizionale appuntamento del “Passaggio della Campana”, momento simbolico che segna l’avvicendamento alla presidenza del sodalizio. La cerimonia, svoltasi nella serata del 26 giugno presso un noto locale cittadino, ha visto il passaggio delle consegne tra il presidente uscente, l’architetto William Tornabene, e la nuova presidente, la professoressa Lucrezia Maria La Paglia, che guiderà il club nell’anno sociale 2026-2027.

PUBBLICITÀ

All’evento hanno preso parte numerosi soci, autorità e ospiti, che hanno condiviso un momento particolarmente significativo per la vita associativa del club ennese.

PUBBLICITÀ

Nel corso del suo intervento conclusivo, William Tornabene ha tracciato un bilancio dell’anno appena concluso, ricordando le numerose iniziative di servizio realizzate a favore della comunità. Tra queste, i progetti di carattere sociale, culturale e solidale che hanno contraddistinto l’attività del Lions Club Enna, sempre nel segno dei valori del lionismo: servizio, solidarietà, collaborazione e attenzione verso le persone più fragili.

Il presidente uscente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutti i soci per l’impegno, la disponibilità e il lavoro di squadra che hanno consentito di raggiungere importanti risultati nel corso del mandato.

Momento centrale della serata è stato il tradizionale passaggio del distintivo presidenziale e dei simboli dell’associazione, il martelletto e la campana, alla nuova presidente Lucrezia Maria La Paglia.

Nel suo discorso di insediamento, la neo presidente ha espresso gratitudine ai soci per la fiducia accordatale, sottolineando come il distintivo e la campana rappresentino non soltanto un onore, ma soprattutto un impegno concreto di servizio, guida e responsabilità nei confronti del club e della comunità.

La Paglia ha inoltre rivolto parole di apprezzamento al presidente uscente per il lavoro svolto, ribadendo la volontà di proseguire nel percorso intrapreso con uno sguardo rivolto al futuro. Continuità, concretezza, innovazione, armonia, unione, sinergia, generosità, gentilezza e gioia nel servire saranno i principi ispiratori del nuovo mandato, nel pieno rispetto del motto internazionale dei Lions, “We Serve”. La nuova presidente ha quindi invitato tutti i soci a partecipare attivamente alla vita del club con spirito propositivo e collaborativo, nel rispetto dell’etica e degli ideali lionistici. A guidare l’azione del Lions Club Enna nel nuovo anno sociale sarà il motto scelto dalla presidente: “Uniti per il bene comune e universale”.

Nel corso della serata è stato infine presentato anche il nuovo staff che affiancherà la presidente: segretario sarà l’ingegnere Carmelo Viavattene, tesoriere il dottore Angelo Di Maria, mentre il ruolo di cerimoniere sarà ricoperto dalla dottoressa Francesca Di Franco.