Enna, Lions Club a confronto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

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Portare le Comunità Energetiche Rinnovabili al centro del dibattito sui territori e trasformare la transizione energetica in un’opportunità concreta di sostenibilità, partecipazione e solidarietà. È stato questo il significato dell’incontro promosso la sera del 29 settembre dal Lions Club di Enna, presieduto dalla Prof.ssa Lucrezia Maria La Paglia, in occasione dell’apertura dell’anno sociale 2026/2027, che ha riunito a Pergusa autorità e soci del Lions, competenze tecniche e istituzioni regionali e comunali attorno al tema dello sviluppo delle CER in Sicilia.

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Un confronto al quale hanno preso parte la Presidente del Club, la Presidente della IX Circoscrizione Avv. Bianca Pellegrino, il Presidente della zona 2 Dott. Giamprimo Luglio, l’Assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dott. Francesco Colianni, l’Assessore del Comune di Enna, Dott. Michele Sabatino, l’Ing. Achille Furioso, coordinatore del Gruppo Energie Rinnovabili, designato dal governatore Giuseppe Walter Buscema per promuovere le iniziative Lions nel settore delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche, e l’ingegnere Carmelo Viavattene, segretario del Lions Club di Enna.

Al centro degli interventi è emersa una visione condivisa: la Comunità Energetica Rinnovabile non è soltanto un modello per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, ma può rappresentare un vero strumento di sviluppo della comunità, capace di mettere insieme tutela dell’ambiente, sostenibilità, risparmio energetico, valorizzazione delle risorse locali e partecipazione dei cittadini.

Nel corso della sua relazione, l’Assessore Francesco Colianni ha evidenziato l’importanza della diffusione delle CER in Sicilia e ha manifestato la propria disponibilità a favorire una collaborazione istituzionale tra l’Assessorato regionale da lui rappresentato e il Distretto Lions Sicilia 108 YB, con l’obiettivo di sviluppare iniziative e attività comuni sul tema delle energie rinnovabili.

Un’apertura accolta con favore dal governatore Giuseppe Walter Buscema, intervenuto telefonicamente durante la serata, che, oltre ad augurare alla Presidente e a tutti i soci buon anno sociale, ha ringraziato pubblicamente l’Assessore Colianni per la partecipazione e per la disponibilità manifestata.

Particolare attenzione è stata dedicata alla povertà energetica, uno degli aspetti sociali più rilevanti legati alla diffusione delle comunità energetiche. Le CER possono infatti consentire di condividere sul territorio non soltanto energia prodotta da fonti rinnovabili, ma anche parte del valore economico generato da tale produzione. Una possibilità che può essere collegata a iniziative di sostegno alle persone e alle famiglie in condizioni di maggiore fragilità, facendo della transizione energetica anche uno strumento di inclusione.

È proprio su questo versante che il mondo Lions intende sviluppare il proprio impegno: promuovere la conoscenza delle Comunità Energetiche Rinnovabili e, nello stesso tempo, favorire una cultura della condivisione dell’energia e dei suoi benefici, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e agli ultimi della società.