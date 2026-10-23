Enna, l’influenza della cultura americana in Italia al centro della rassegna letteraria di Mondo Operaio

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L’influenza della cultura americana sulla società italiana è il tema della rassegna letteraria promossa dall’associazione “Mondo Operaio – Centro di cultura Riformista” di Enna. Un percorso di approfondimento che prende spunto dalle imminenti elezioni di Midterm negli Stati Uniti per esplorare, attraverso la letteratura, il rapporto tra la cultura americana e quella italiana.

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L’associazione, presieduta da Salvatore Laterra, ha scelto di affrontare la complessità del tema attraverso l’analisi di tre libri, affidandone la presentazione ad altrettanti docenti dell’Università Kore di Enna. La rassegna è curata e moderata dal giornalista Concetto Prestifilippo.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 28 ottobre, alle 17.30, nei locali dell’associazione Mondo Operaio, in via Reepentite 31, a Enna Alta. Al centro dell’incontro il ruolo politico delle nuove immagini, analizzato da Andrea Rabbito nel saggio “Pictorial Trump” (Mimesis, 2025). Rabbito è docente di Cinema, fotografia e televisione all’Università Kore di Enna.

Il secondo incontro si terrà lunedì 9 novembre, alle 17.30, e sarà dedicato a un classico della letteratura italiana: “Americana” di Elio Vittorini. Ad approfondire i contenuti dell’antologia vittoriniana sarà Salvatore Ferlita, docente di Letteratura italiana contemporanea alla Kore, nonché critico letterario del quotidiano la Repubblica e del mensile Segno.

A chiudere il ciclo, all’inizio di dicembre, sarà la presentazione del romanzo “L’Ammiraglio”, edito da Sellerio, dello scrittore e giornalista Giosuè Calaciura. Autore di radiodrammi e della trasmissione Fahrenheit di Rai Radio3, Calaciura ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari, tra cui il Premio Selezione Campiello nel 2002, il Prix Méditerranée nel 2020 e il Premio Racalmare Leonardo Sciascia nel 2021. La presentazione del romanzo sarà affidata ad Alessandro Cutrona, docente di Letterature comparate e critica letteraria all’Università Kore di Enna.

«Quella di parlare di libri in un momento storico così complesso e confuso, potrebbe apparire una scelta eccentrica, un gratuito esercizio di stile – sottolinea Salvatore Laterra, presidente dell’Associazione Mondo Operaio di Enna –. In Oriente si dice che quando non sai dove andare, devi fermarti e osservare da dove sei partito. Proprio in questi momenti storici di smarrimenti appare necessario fermarsi a riflettere. Abbiamo deciso di farlo nella maniera più antica e più efficace, analizzando libri che rimangono sempre il momento più alto della riflessione umana. Offriremo dunque ai nostri soci e a quanti vorranno partecipare questi elementi di riflessione e approfondimento. Così come ci è sembrato doveroso operare questa analisi avvalendoci del prestigio di tre docenti dell’università Kore di Enna. Anche questa una singolarità. A loro è affidato il compito non solo di approfondire l’analisi dei testi presentati, ma anche di operare una sorta di simbolica contaminazione tra l’ateneo e la comunità ennese. Due realtà che hanno necessità di rafforzare il loro legame e operare sane contaminazioni. Il mio augurio è quello di poter ospitare nei nostri locali una numerosa delegazione studentesca della nostra università. L’idea portante di questo primo ciclo di conferenze è quella di approfondire l’influsso che ha avuto la cultura americana nella nostra società. Simbolicamente abbiamo deciso di farlo partendo da un libro di Elio Vittorini che è stato pubblicato nel 1940 e subito censurato dal regime fascista dell’epoca».