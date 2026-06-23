Enna: “L’InfernoConfinaConDio” apre il festival diffuso dedicato a Franco Enna

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La sera del solstizio d’estate, presso l’Urban Center Comunale di Enna, ha debuttato la performance site-specific “L’InfernoConfinaConDio”, curata da Filippa Ilardo, Elisa Di Dio e dal Collettivo Teatro Utopia. L’evento ha rappresentato uno dei primi appuntamenti del festival diffuso “Sulle tracce di Franco Enna”, progetto di rigenerazione culturale promosso dalla cooperativa Bottega Culturale Isole dell’entroterra siciliano.

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La performance prende ispirazione dal romanzo “L’ignoto bianco” dello scrittore ennese Francesco Cannarozzo, noto con lo pseudonimo di Franco Enna, nel 105° anniversario della sua nascita.

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Lo spettacolo si è sviluppato attraverso una struttura immersiva, con ingressi scaglionati ogni quindici minuti. Il pubblico è stato accompagnato all’interno di un percorso caratterizzato da oscurità, silenzio e luce di candele, in una trasformazione dello spazio dell’Urban Center pensata per favorire un’esperienza ravvicinata e partecipata.

Al centro della performance il lavoro dei giovani interpreti del collettivo, coinvolti in un laboratorio di creazione collettiva e immaginazione. Attraverso voce, movimento e interazione con gli spettatori, i partecipanti hanno contribuito alla riscrittura scenica e all’esplorazione dei temi legati al mistero e alla coscienza.

Il festival “Sulle tracce di Franco Enna”, con la direzione artistica di Antonio Messina, è finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito dei Progetti Speciali – Teatro per l’anno 2026 e dalla direzione del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale. L’iniziativa gode inoltre del sostegno della Società Dante Alighieri Comitato di Enna APS e del patrocinio gratuito del Comune di Enna e della Regione Siciliana.

Il progetto punta a valorizzare le aree interne della Sicilia attraverso un percorso multidisciplinare che unisce teatro, letteratura e patrimonio archeologico. Il festival si svilupperà fino a dicembre 2026 in forma diffusa, coinvolgendo Enna, Aidone e Piazza Armerina.

Accanto al soggetto promotore, Bottega Culturale, partecipano diversi partner del settore artistico, sociale e culturale: Collettivo V.A.N. – Verso Altre Narrazioni, Hennaion – “La biblioteca degli autori Ennesi”, Fondazione TRG – Centro di Produzione Teatrale, Compagnia dell’Arpa di Enna, Associazione La Rupe, Casa d’Europa APS-ETS Enna e Officina Medievale.

Il calendario prevede laboratori performativi, mostre e passeggiate letterarie, con attività a ingresso gratuito. Il prossimo appuntamento è previsto il 19 luglio al Teatro Antico di Morgantina con la drammaturgia inedita “Dialoghi con Camilleri”, a cura del Collettivo V.A.N.