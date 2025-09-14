Enna: “L’incanto velato della bellezza” di Fabiola Leonte vince il Premio Paolo Vetri 2025

PUBBLICITÀ

Si è concluso ieri, domenica 14 settembre, presso l’Urban center di Enna il Premio Nazionale di Pittura “Paolo Vetri” – IV edizione 2025, con la premiazione delle 17 opere vincitrici su sessanta partecipanti, tra cui giovani a partire dai quindici anni.

Per l’assegnazione dei trofei, creati esclusivamente per la manifestazione, l’Associazione ennese Libri&Altrove quest’anno ha coinvolto una giuria tecnica costituita da personalità di spicco del panorama artistico nazionale, come Roberta Serenari, Domenico Pellegrino, Giuseppe Veneziano, Pippo Altomare; mentre il trofeo Premio speciale è stato assegnato dalla giuria d’onore formata da personalità del mondo culturale e dello spettacolo, come l’attore Corrado D’Elia, il regista Pasquale Scimeca, la giornalista Bianca Stancanelli, lo scrittore Giovanni Greco, la direttrice delle Raccolte Frugone Simona Parigi.

Hanno supportato la manifestazione, patrocinata dal comune, aziende locali e la Confartigianato imprese di Enna. Altre associazioni culturali sono state coinvolte nelle serate dedicate alla letteratura, alla musica, al teatro.

Soddisfazione è stata espressa dall’ideatore e coordinatore Pippo Lombardo per la partecipazione di pubblico, per la riuscita della manifestazione che dà l’opportunità a chi ama l’arte, ama dipingere, di poter esporre le proprie opere e potersi confrontare con altre realtà.

Molte le opere di pittrici che si sono posizionate nei primi posti, che hanno ottenuto menzioni di merito e segnalazioni.

Il Trofeo Libri&Altrove ha visto al 1° posto l’opera “L’incanto velato della bellezza” di Fabiola Leonte (nella foto insieme alla direttrice dell’Archivio di Stato di Enna, Giuliana Maria Ferrara, e a Pippo Lombardo), mentre al 2° posto si è classificata “Il sassofonista” di Gisella Pavone. Il 3° posto è andato a “Together” di Maria Sturiale. Al 4° posto ex aequo si sono piazzate “Omnia vincit risus” di Francesca Mazzaglia e “Nido di Pensieri” di Angela Vicari. Il 5° posto, con menzione di merito, è stato assegnato a “La mia compagna silenziosa” di Erina Cameli, mentre al 6° posto, sempre con menzione di merito, si è classificata “La nicchia” di Luigi Previti.

Infine, il Premio speciale della giuria d’onore, ex aequo, è stato conferito a “In un cielo di latta” di Maria Rosa Marcantonio e a “Matrice infestante” di Carmen Massimino.