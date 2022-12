Enna: l’Inas Cisl festeggia il pensionamento di Bellanca, Colaianni nuovo responsabile

Dicembre, oltre a chiudere simbolicamente l’anno, sarà pure il mese che vedrà il Patronato Inas Cisl di Enna salutare il proprio responsabile territoriale, Antonio Bellanca, approdato alla meta del pensionamento. Giunto a Enna nel maggio 2016, dopo aver guidato la struttura territoriale di Caltanissetta, Bellanca, nato a San Cataldo nel 1959, forte del bagaglio di esperienza umana e professionale maturata nel corso della propria decennale attività all’interno del mondo Inas (inizia nel 1983), ha guidato ininterrottamente lo staff del patronato della Cisl ennese composto da Mario Colaianni, Walter Cardaci, Filippo Prestifilippo e Fernando D’Amico.

“Grandi doti comunicative, forte capacità di generare coesione interna, talento, entusiasmo, generosità, simpatia e correttezza”. Abbondano i complimenti e i ringraziamenti, da parte dello staff, per chi ha saputo valorizzare le loro professionalità e l’impegno a disposizione dell’utenza sociale, sempre più attenta e bisognevole di attenzione.

Il timone alla guida del patronato passa a Mario Colaianni, classe 1970, il più anziano al servizio del patronato. Arriva all’Inas Cisl nel lontano 1995 e in tutti questi anni, assieme ai colleghi, ha coadiuvato Bellanca nel lavoro svolto nelle più svariate prestazioni e consulenze rese: le pensioni rivestite su misura a lavoratori e lavoratrici, rispondenti al montante contributivo versato nel corso della vita lavorativa, le problematiche scaturenti dagli stati invalidanti, l’assistenza in ambito infortunistico e patologie derivate dal proprio lavoro, tutto lo spettro delle attività di sostegno al reddito alla persona (disoccupazione, maternità, etc..), l’attività di assistenza ai cittadini extracomunitari, solo per citarne qualcuna.

Numerosi gli attestati di stima che giungono dai settori del mondo sociale, politico e sindacale, che a vario titolo sono entrati in contatto e collaborazione con Antonio Bellanca e il Patronato Inas Cisl nel corso della sua reggenza.

Il segretario generale della Cisl, Emanuele Gallo, riconoscendo le enormi capacità di mediazione e collaborazione di Antonio Bellanca, augura a nome di tutta l’organizzazione sindacale, “una buona pensione ad Antonio Bellanca, certo che il suo prezioso contributo sarà ancora apprezzato all’interno del sindacato”. Inoltre, augura un buon lavoro al neo responsabile, Mario Colaianni, nella consapevolezza che “il suo impegno sarà nella continuità di un percorso già avviato di sinergia e cooperazione”.