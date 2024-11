Enna: limitazioni su tratti saltuari della A19

PUBBLICITÀ

A partire da oggi e fino al 24 gennaio 2025, sulla A19 “Palermo-Catania” verrà effettuata la parzializzazione di entrambe le carreggiate, dal km 120,200 al km 120,750 e dal km 121,700 al km 121,900, in località Enna, su tratti saltuari non superiori a 550 metri, mediante la chiusura delle corsie di sorpasso. Vigerà, altresì, nell’ambito delle aree di cantiere, il limite di velocità di 60 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei mezzi. Il provvedimento si rende necessario per effettuare i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza.

Invece, a partire dalle ore 7:00 del 20 novembre e fino alle ore 19:00 del 21 novembre, fra i chilometri 50,700 e 44,800, tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato della “Palermo-Catania” sarà in vigore la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo mediante la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia.

Sui tratti autostradali interessati dai lavori vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei mezzi.

Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza, un sopralluogo di collaudo delle opere realizzate lungo il suddetto tratto di A19.

Questi interventi si inseriscono nell’ambito del più ampio piano di ammodernamento e di messa in sicurezza della A19 “Palermo-Catania” avviato da Anas di concerto con il commissario straordinario per la A19, Renato Schifani. Durante i lavori si farà in modo di limitare al massimo i disagi, alternando opportunamente l’apertura e la chiusura dei cantieri.