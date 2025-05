Enna: limitazioni alla vendita di bevande durante il Pride

PUBBLICITÀ

Con propria ordinanza n. 32 in data odierna il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha disposto il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale, nella zona interessata dalla manifestazione “Pride” in programma sabato.

Dispone, inoltre, ai titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono sempre nella su citata area, di disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglia di vetro.

I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, sia in forma fissa che ambulante, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato. E’ fatto altresì obbligo ai titolari e gestori di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto in parola.