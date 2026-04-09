Enna, Lilt: dal 18 al 23 aprile visite specialistiche ed ecografie

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Prosegue l’impegno della Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Enna, sul fronte della prevenzione. Dal 18 al 23 aprile sono in programma una serie di visite specialistiche ed ecografie nella sede di via Roma 301, al Palazzo ex Upim.

Il calendario prevede, sabato 18 aprile, la visita diabetologica e tiroide con ecografia e l’ecodoppler agli arti inferiori e ai tronchi sovraortici con il dott. Oteri. Lunedì 20 aprile sarà la volta della visita urologica con ecografia con il dott. Malacasa. Martedì 21 aprile è in programma la visita dermatologica con il dott. Greca. Mercoledì 22 aprile si terrà la visita ginecologica con ecografia e Pap test con il dott. Caruso. Infine, giovedì 23 aprile, spazio alla visita senologica con ecografia con il dott. Leone.

Per prenotare è possibile contattare i numeri 3533241732 e 0935546734.