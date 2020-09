Enna. Lillo Colaleo: “Il futuro siamo noi”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa sottoscritta da Lillo Colaleo, assessore designato dal candidato sindaco Dario Cardaci.

“Eccoci, siamo pronti.

Il nostro è un progetto politico solido, radicato nel centrosinistra e pensato nell’ottica di un rinnovamento consapevole della classe dirigente di questa città.

Infatti, attorno al prof. Dario Cardaci, già nostro alleato alle passate elezioni comunali, possiamo vedere due elementi di chiarezza: ci sono i movimenti politici con i loro simboli – senza furbi mascheramenti civici; e soprattutto ci sono tanti, tantissimi, giovani ragazze e ragazzi, impegnati davvero da anni a livello politico e sociale. Tutti appassionati, consapevoli, pieni di valori, idee e progetti.

Se si guarda altrove, assistiamo al presentarsi di coalizioni politiche, travestite di civismo, ed a ventennali candidati civici alla quarta o quinta consiliatura, già esponenti di organizzazioni partitiche.

In questo scenario, noi siamo pronti a fare la differenza: metteremo tutta la nostra intelligenza, i nostri studi, la nostra voglia di organizzarci a disposizione della città, delle sue famiglie e dei tanti nostri coetanei che vorrebbero non andare più via.

Il futuro siamo noi e faremo di tutto per renderlo all’altezza dei nostri sogni, delle nostre passioni e delle nostre ambizioni”.