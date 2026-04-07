Enna, licenze per pubblico spettacolo: il dirigente comunale chiarisce l’iter amministrativo

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Sul rilascio delle licenze per pubblico spettacolo, il dirigente dell’Area 2 – Tecnica e di Programmazione Urbanistica del Comune di Enna, Santi Eugenio Diliberto, ha trasmesso una relazione al sindaco Maurizio Dipietro.

Nel documento si chiarisce che una richiesta di licenza per trattenimenti con diffusione sonora senza ballo è stata presentata da un locale ennese il 1° aprile scorso tramite il portale “impresainungiorno.it”, per eventi previsti tra il 10 aprile e il 22 maggio, nei fine settimana.

La relazione precisa che, dopo il trasferimento ai Comuni della competenza al rilascio delle licenze, sul sito istituzionale dell’ente sono stati pubblicati i termini per la presentazione delle istanze e la documentazione necessaria.

Nella nota viene inoltre evidenziato che, pur essendo previsto l’obbligo di presentare le domande almeno quindici giorni prima dell’inizio degli eventi, la pratica in questione risulta comunque in fase di ordinaria istruttoria.

Il dirigente sottolinea infine che, per la pratica in questione, l’ufficio SUAP non ha emesso “nessuna comunicazione di sospensione e/o diniego” e conclude che “nessun pregiudizio possa derivarne se, ad oggi, la licenza non sia ancora stata rilasciata, laddove ne ricorrano le condizioni”.