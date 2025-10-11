Enna, licei Farinato-Colajanni, Cardaci: “Serve chiarezza nella Conferenza per il dimensionamento scolastico”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del consigliere comunale ad Enna Dario Cardaci.

L’incomprensibile accorpamento del Liceo Farinato al N. Colajanni torna per l’ennesima volta alla ribalta, giorno 27 Ottobre infatti è stata indetta la Conferenza provinciale per il dimensionamento scolastico per l’anno 2026\27, che dovrà ribadire o meno la decisione presa l’anno scorso. Una convocazione, che risulta come diretta conseguenza della sentenza del TAR che ha dato ragione ai Sindacati, i quali come si sa avevano fatto ricorso contro il provvedimento; sentenza a cui l’Assessorato si è appellato e che andrà in discussione al CGA il 19 Novembre. L’idea è chiara ed è quella di mettere le mani avanti rispetto all’esito negativo dell’appello cosichè l’Assessore possa contare sulla reiterata volontà di confermare la scellerata unificazione con il consenso del territorio. Ora, se si dovesse ripetere lo schema di un anno fa ci troveremmo di fronte alla ratifica della gravissima ingiustizia subita, con l’aggravante di consacrare una precisa volontà e con la conclamata certezza che i mille pentimenti successivi non erano veritieri.

E’ giusto quindi chiedere a tutti coloro i quali parteciperanno alla Conferenza quale sia la loro posizione. Vero è che l’errore più plateale fu commesso dal Comune di Enna per cui ci si aspetta che il Sindaco in quest’occasione partecipi direttamente, esprimendo a chiare lettere la sua contrarietà, ma ugual cosa va chiesta a tutti i protagonisti della vicenda, così da sapere fin da subito dove si va a parare.

Si chiede troppo?

E’ un’inezia rispetto all’insulto che un’intera comunità ha subito.