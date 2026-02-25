Enna: libri e beneficenza, all’Umberto I si presenta “La lotta con la vita”

PUBBLICITÀ

Domani, giovedì 26 febbraio, alle 16.00, la Sala Convegni “A. Mingrino” dell’Ospedale Umberto I di Enna ospiterà un’iniziativa dal titolo “Progetto di solidarietà”, con la presentazione del libro “La lotta con la vita” di Dorica Orzan.

L’incontro sarà moderato dal giornalista José Trovato e vedrà gli interventi del direttore generale dell’Asp di Enna Mario Zappia, della direttrice amministrativa Maria Sigona, del direttore sanitario Ennio Ciotta e della direttrice del Presidio ospedaliero Angela Montalbano. La scrittrice Maria Rosa Emma dialogherà con l’autrice.

Durante l’evento sarà anche sottolineata la finalità benefica dell’iniziativa: i proventi della vendita dei libri saranno devoluti in beneficenza. Previsto inoltre un momento dedicato all’arte: lo scultore Carmelo Castagna donerà alla sala “A. Mingrino” la sua prima opera, realizzata nel 1995.