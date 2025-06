Enna: Libero Consorzio, SRR, Ambiente e Tecnologia insieme per la pulizia delle strade provinciali

PUBBLICITÀ

Dalla prossima settimana una squadra di addetti inizierà le operazioni di pulizia straordinaria lungo le arterie provinciali dei versanti Nord e Sud del territorio. Il progetto che prende corpo dalla proficua collaborazione attivata dal presidente della ex Provincia di Enna, Piero Capizzi, con il presidente della SRR, Antonio Licciardo, sindaco di Assoro, e con la società Ambiente e Tecnologia, è stato già formalizzato e riguarderà la pulizia di 500 chilometri di strade provinciali distribuiti su 4 lotti. I lavori, che inizieranno già dalla prossima settimana, dovranno concludersi entro la prima decade di luglio.

Il progetto mira a rafforzare il sistema viario provinciale tutelando l’ambiente circostante delle strade con una pulizia e una bonifica mirata. Gli operai provvederanno anche a decespugliare i bordi quale azione preventiva in prossimità della bella stagione per contrastare il rischio di incendi.

“Si tratta di una buona prassi – ha dichiarato Capizzi – che spero di replicare anche in altri ambiti. La sinergia e la programmazione di azioni comuni per migliorare i servizi ritengo sia una strategia vincente. Metodologia che ho pienamente condiviso con il presidente della SRR e con i vertici della società Ambiente e tecnologia con i quali metteremo a disposizione, ciascuno le proprie risorse disponibili. Da parte nostra i tecnici della viabilità seguiranno le perizie e la direzione in collaborazione con il direttore tecnico della SRR, architetto Nicolo Mazza. Per il libero Consorzio è una ottima opportunità per rendere più pulite e sicure le nostre strade”.

Soddisfatto anche il presidente della SRR, Antonio Licciardo: “Continua il nostro impegno a 360 gradi sul territorio provinciale per migliorare e tutelare l’ambiente e le nostre comunità. Oltre agli interventi sulle strade avvieremo altre progettualità sperimentali sul territorio, grazie alla forte sinergia tra SRR, Ambiente e Tecnologia e Libero Consorzio di Enna che è tornato pienamente operativo”.

Il vicepresidente della SRR, Salvuccio Messina, sindaco di Pietraperzia, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra la ex Provincia e la SRR per migliorare i servizi ai territori.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere della SRR, Rosario Colianni, sindaco di Nissoria: “Come SRR abbiamo ritenuto opportuno e necessario intervenire sulle nostre strade provinciali per la raccolta dei rifiuti abbandonati nei bordi delle strade e anche sul decespugliamento per rendere sicura la viabilità e nel contempo rendiamo presentabile il nostro territorio ai tanti turisti che girano per i comuni della nostra provincia”.

Tutto il Cda ha espresso forte apprezzamento alle attività svolte e al progetto che porterà enormi benefici al territorio e alle sue comunità.