Enna: Libero Consorzio, incremento orario per gli 88 stabilizzati part-time

Dopo il risultato raggiunto con la stabilizzazione dello scorso mese di aprile degli ex precari del Libero Consorzio Comunale di Enna, un altro tassello si aggiunge all’obiettivo massimo che la triplice intende realizzare a favore di questa categoria di lavoratori.

“L’Amministrazione – fanno sapere i segretari aziendali Cgil, Cisl e Uil FP La Paglia, Salerno e Bombara, e il segretario territoriale Cisl Gianluca Vancheri – su nostra sollecitazione, si è impegnata a provvedere all’elevazione oraria a tutto il personale part-time, in uguale misura”.

Questo quanto emerso ieri mattina a seguito dell’incontro che si è svolto tra i rappresentanti delle segreterie di CGIL, CISL e UIL FP, il commissario straordinario Girolamo Di Fazio e il segretario generale Michele Iacono alla presenza, anche del dirigente del settore finanziario Giocchino Guarrera.

Dopo più di trent’anni di lavoro part-time, a 18 e 24 ore, i lavoratori dell’ex Provincia avranno incrementato l’orario di lavoro di sei ore a settimana, per tutti, a partire dal 1 novembre 2021 e al momento fino al 31 dicembre di quest’anno.

“Il provvedimento, come ha motivato l’Amministrazione – proseguono i sindacati – è stato possibile in quanto l’Ente è in salute, con una programmazione finanziaria e un bilancio triennale approvati. L’impegno che le scriventi sigle sindacali hanno strappato all’Amministrazione è di raggiungere il prossimo anno il tetto massimo previsto dalla normativa vigente. E’ stato un percorso che si è avviato con un’intesa formale e condivisa, che siamo certi potrà concludersi nel più breve tempo possibile. Un risultato che le organizzazioni sindacali salutano positivamente perché a distanza di sette mesi dalla stabilizzazione questi lavoratori vedranno finalmente riconosciuta la loro legittima aspettativa. L’Amministrazione dal canto suo – concludono – potrà espletare le tante attività attribuite agli Enti di Area vasta e dai singoli settori dell’Ente con più efficacia e funzionalità”.