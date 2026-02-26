Enna, Libero Consorzio: Giuseppe Castelli entra in Consiglio al posto di Cammarata

PUBBLICITÀ

Un nuovo volto sugli scranni dell’aula consiliare. Questa mattina il Consiglio presieduto dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi. ha deliberato la surroga del consigliere dimissionario, il sindaco di Piazza Armerina, Antonino Cammarata di Fratelli d’Italia, e l’insediamento del primo dei non eletti, Giuseppe Castelli, consigliere di Catenanuova.

Dopo le operazioni di rito il Presidente Capizzi, nel dare il benvenuto al consigliere Castelli, ha sottolineato l’importanza di questo organo istituzionale al quale si sta lavorando per ripristinarne il prestigio dei tempi antecedenti alla riforma.

“La gratuità del nostro impegno a favore dei cittadini – ha ricordato Capizzi – imprime un forte significato alla nostra passione per la politica e per il bene del territorio”.

Il Presidente ha anche ringraziato il consigliere Cammarata per il suo contributo politico in questo primo avvio del Consiglio. Unanime è stato l’apprezzamento di tutti i Consiglieri presenti riconoscendo al Sindaco di Piazza Armerina la sua indiscutibile dialettica politica sui temi affrontati nelle scorse sedute.

Il consigliere Giuseppe Castelli rivolgendosi ai colleghi ha auspicato di lavorare nel merito delle proposte al di la dell’appartenenza politica: “Mi auguro che possiamo dare un reale e concreto contributo alla soluzione delle tante istanze provenienti dai territori”.

Il Consiglio ha votato a scrutinio segreto la nomina dei componenti titolari e supplenti delle commissioni elettorali circondariali. Per la commissione di Enna i titolari eletti sono Pietro Paolo Barbarino, Stefania Cantella e Ilaria Maimonte. Supplenti Elena Zingale, Pietro Di Franco ed Elisa Patti. Per la commissione circondariale di Piazza Armerina risultato eletti quali titolari Giovanni Miliziano, Giuseppe Cannolo e Di Franco Fulvio. Supplenti Jessica Ferrigno, Luigi Ferrigno e Simona Miliziano. Per la commissione circondariale di Nicosia eletti titolari Francesco Castello, Antonino Catania e Marco Campagna. Supplenti Davide Nisi, Salvatore Lo Pinzino e Giuseppe Calì.

Il Consiglio ha anche licenziato positivamente il punto all’ordine del giorno riguardante l’atto di indirizzo sulla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, proposta dalla Coldiretti. Il consigliere Di Naro ha chiarito come è importante, soprattutto per le nostre aziende, ma anche per i consumatori, che le regole commerciali seguano le regole doganali. Occorre che si evinca chiaramente l’origine dei prodotti. Oggi un prodotto si definisce originario del paese dove avviene la trasformazione e non dove in realtà è prodotto creando equivoci e poca chiarezza al consumatore.