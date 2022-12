Enna, Libero Consorzio: firmato il contratto decentrato

Con la firma del contratto decentrato dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Enna il commissario straordinario Girolamo Di Fazio conclude il suo mandato, in scadenza il 31 dicembre. Potrebbe essere l’ultimo atto della sua attività commissariale, durata tre anni, caratterizzata per avere ottenuto tra l’altro, una serie di risultati, alcuni storici, pienamente condivisi nel corso di questi anni dalle sigle sindacali. Risultati che hanno virato la rotta e che proiettano l’ente in una dimensione in linea con le aspettative non solo dei suoi dipendenti ma anche del territorio.

“E’ stata una esperienza difficile, complicata ma nello stesso tempo esaltante – dichiara Di Fazio – per gli obiettivi che mi sono posto e che ho raggiunto grazie soprattutto alla mia squadra, a chi ho voluto al mio fianco per le qualità non solo professionali ma anche umane, convinto che insieme avremmo potuto dare quelle risposte alle legittime aspettative che sono giunte sia dall’interno dell’ente che dal territorio. Ribadisco grazie alla squadra, con in testa il segretario generale Michele Iacono, l’ingegnere capo Giuseppe Grasso, il ragioniere capo Gioacchino Guarrera, ai valenti funzionari e tecnici che con spirito di abnegazione hanno contribuito a rendere possibile ciò che spesso pareva insormontabile. E così con questa squadra, con questi uomini e queste donne, abbiamo ridato dignità istituzionale ad un ente che ho ereditato mortificato, ingessato e bloccato da una riforma non riforma, costretto a subire una gravissima crisi finanziaria che ne ha compromesso, in alcuni momenti, anche l’esistenza. A questa si è aggiunta la inaspettata gestione della crisi pandemica che ci ha visti in prima linea a dare soprattutto sostegno alle scuole, per garantire il sacrosanto diritto allo studio. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo portato avanti una nostra visione che ha comportato delle scelte anche coraggiose le quali hanno tenuto conto sempre dell’interesse dell’ente, delle comunità amministrate e del territorio. Abbiamo operato scelte che in quanto tali possono essere opinabili, ma dal rimanere a guardare dalla finestra, aspettando il tempo trascorre, abbiamo preferito fare. E questo fare lo abbiamo voluto condividere con i sindacati dimostrando loro in questi anni che non siamo mai stati controparte. La nostra porta è stata sempre aperta, abbiamo insieme cercato le soluzioni migliori e come ben è noto risolto il problema del precariato, durato per oltre un trentennio. Anche questa non è stata una vicenda facile, ma si sono cercate e trovate le soluzioni e subito dopo anche le risorse per consentire al personale partime di avere il massimo delle ore possibili, garantendo a ciascuno un altro giorno di lavoro. Dopo oltre 10 anni i dipendenti hanno potuto accedere alla progressione orizzontale, sono stati ripristinati i buoni pasto e avviata una riorganizzazione dell’ente. Tante altre cose si sarebbero potute realizzare, ma almeno posso ritenermi soddisfatto di avere traghettato un ente che ha ripreso una normalità, con i conti a posto, con un bilancio e una programmazione triennale e con tanti progetti finanziati che saranno comunque portati avanti. Ho avuto in questo lungo percorso sempre il sostegno della deputazione del territorio, delle istituzioni, dei dirigenti scolastici e della Università Kore – conclude il Commissario – che ringrazio per avere preferito il confronto e la collaborazione nell’interesse del territorio”.