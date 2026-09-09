Enna, Liberalsocialisti per l’Italia: Francesco Paolo Patrinicola nominato segretario cittadino

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I Liberalsocialisti per l’Italia rafforzano la propria organizzazione nel territorio ennese con la nomina di Francesco Paolo Patrinicola a segretario cittadino di Enna. La nomina, proposta dal segretario della Federazione provinciale di Enna Santo Trovato e condivisa con il presidente Maurizio Ballistreri, è stata ratificata dalla Segreteria nazionale del movimento.

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L’obiettivo politico dichiarato dai Liberalsocialisti è quello di consolidare la propria presenza a Enna e in provincia e di proporsi come punto di riferimento dell’area socialista democratica, riformista, popolare e liberale, richiamandosi alle esperienze delle socialdemocrazie europee.

Patrinicola è laureato in Scienze Geologiche all’Università “La Sapienza” di Roma. Nel corso del suo percorso professionale si è dedicato all’insegnamento e a studi nel campo della geologia applicata e dell’ingegneria, approfondendo anche tematiche legate alla geotecnica e alle interazioni tra terreno e strutture. Alla sua attività professionale ha affiancato interessi e iniziative riguardanti la tutela del territorio, dei beni culturali e ambientali e il contrasto all’inquinamento e al degrado.